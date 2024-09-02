Depremlerde inşaat ustasına da ceza olmalı

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Şahin, inşaat ustalarının sorumluğunun arttırılması gerektiğini, müteahhitliğin bir meslek olmadığını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti: “Siz depremde bir hatadan dolayı bir bina yıkılıyorsa ve bunda ustalık hatası varsa nasıl şantiye şefi, müteahhit, mühendis yargılanıyorsa ustanın da yargılanması lazım ki, siz o paydaşları disiplin altına almanız lazım. Disiplin sağlayamazsanız sadece bir kişi için ya da yapı denetim işinden ya da müteahhit üzerinden sistemi terbiye edemeyiz. Edirne’de kentsel dönüşümün olması gerektiğine inanıyorum. Bazı caddelerde gördüm, fotoğrafladım da. Eski binaların mutlaka kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Biz kentsel dönüşüme girmezsek deprem bizi dönüştürüyor.” Edirne - anka

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