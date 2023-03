'Depremlerin ardından binden fazla insan kayıp'

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binden fazla insan hâlâ bulunamadı.

The New York Times, parmak izi, DNA örneği ve fotoğraflarla depremlerden sonra ne enkaz altında ne de hastanelerde yakınlarını bulamayanları gündeme taşıdı. The New York Times gazetesinde yer alan haberde, açıklanan verilere göre, 50 bine yakın insanın öldüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir aydan uzun bir süre geçmesine rağmen ne enkaz altında, ne hastanelerde ne de kimsesizlerin gömüldüğü mezarlarda bulunamayan insanlar olduğu aktarıldı. Çukurova Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Ahmet Hilal, depremden etkilenen bölgelerde yaptığı araştırmalar sonucu kayıp kişi sayısının şu an bin 470 olduğunu söyledi.

Haber Merkezi