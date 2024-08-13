Depremzede 18 aydır sahipsiz

BARINMA SORUNU ADETA ÇIKMAZA GİRERKEN YURTTAŞLARIN “YOL YAPACAĞIZ” DENEREK ZEYTİNLİKLERİ TALAN EDİLDİ, REZERV ALAN DENEREK ARAZİLERİNE ÇÖKÜLDÜ.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ayı aşkın zaman geçti ancak depremzedelerin başta rezerv alan olmak üzere birçok sorununa hâlâ çözüm bulunamadı. Özellikle barınma sorunu adeta çıkmaza girerken yurttaşların “Yol yapacağız” denerek zeytinlikleri talan edildi, rezerv alan denerek arazilerine çöküldü, TOKİ kuralarından ev çıkan yurttaşlara ise evleri istememesi halinde belirsizliklerle dolu feragatnameler imzalatılmaya çalışıldı. BirGün’ün haberine göre, deprem davalarında sorumlulara üst seviyeden ceza verilmemesi bir yana, bazı dosyalarda soruşturma süreci dahi sonlanmadı. Depremzedeler kendi haline bırakan AKP iktidarı ise en iyi bildiği şeyi yaparak sessizliğini korudu, verdiği sözleri tutmadı. Depremzedelerin en ufak protestosunda polisiyle, jandarmasıyla halkın karşısına dikilen devlet, yardıma ihtiyaç duyulduğunda üç maymunu oynadı. Halk sadece hakkını, sorumluların yargılanmasını ve şeffaf bir süreç yürütülmesini istedi. Haber Merkezi

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