"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Depremzede çiftçinin kuraklık endişesi

01 Mart 2023, Çarşamba 21:34
Deprem bölgesinde kuru tarım yaptığını söyleyen çiftçi Çelebi Kahraman, kuraklığın olumsuz etkilerini yaşamaya başladıklarını belirterek, “Böyle giderse verim çok düşük olacak. Bu yıl neredeyse bölge yağış almadı, ne kar var ne de yağmur. Martta yağış olmazsa sorun artar” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Diyarbakır’da depremzede çiftçilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler, tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik ücretlerinin yüksek olması ve kuraklıktan yakındı. Çiftçiler ayrıca depremzede üreticilerin banka hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerine, bölgede elektrik dağıtım faaliyeti sürdüren dağım firması tarafından el konulmasına tepki gösterdi. Kuru  tarım yaptığını söyleyen  Çelebi Kahraman, kuraklığın olumsuz etkilerini yaşamaya başladıklarını belirterek, “Böyle giderse verim çok düşük olacak. Bu yıl neredeyse bölge yağış almadı, ne kar var ne de yağmur. Martta  yağış olmazsa sorun artar. Kurak geçen bu dönemde sulama yapamadığımız için ektiğimiz tohumlar topraktan yüzeye çıktı, gelişemedi. Bu yıl verim düşük olacak. Sulu tarım yapılan alanlarda dönüm başına 500- 600 kilogram verim alınabiliyor ama kuru tarım yapılan yerlerde kuraklık nedeniyle verimin düşük olması ihtimali çok yüksek” dedi. 

DESTEKLEME ÖDEMELERİNE ELEKTRİK  ŞİRKETİ EL KOYDU 

Bölgede, elektrik enerjisi kullanarak kuyudan çıkardığı suyla tarım yapan  Veysi Atik, elektrik ücretlerindeki artıştan yakındı. Depremzede üreticilere ödenen destekleme ücretlerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin el koymasına da tepki gösteren Atik, “Elektrik şirketine olan elektrik borcumuz, kesintilerle bile kapanmıyor. Kazandığımız gübreye, ilaca, mazota veriyorum. Bu yıl 12 bin 500 liraya üst gübresi aldık” dedi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Gürer ise, kuru tarım yapılan alanlarda kuraklık sorununun, sulu tarım yapılan bölgelerde ise yüksek elektrik faturası ve destekleme ödemelerine elektrik dağıtım şirketi tarafından el konulmasının önemli bir sorun olarak dikkat çektiğini söyledi. “Gürer ülke genelinde bir kuraklık yaşanıyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında geçen yıl ekim yapıldığı sürede beklenen kar ve yağmur olmadı. Ocak ayı kısmen iyi geçse de Şubat yine kuraktı. Mart ayı böyle geçerse Hububatta sorun artar. Mart ayı yağış olmazsa çok tarlaya biçerdöver giremez” diye konuştu.

ANKARA - AHMET TERZİ

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat’ın ürünleri iktidarda, mağdurları Millet İttifakı’nda

    Afet odaklı dönüşüm şart

    Depremzede seçmen kütüğü oluşturulsun

    Ucube sistem enkaz altında

    Açlık sınırı 9435 liraya çıktı

    Cürüm ve haramla helalleşilmez

    ''Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir''

    Hindistan'da 122 yılın en sıcak şubat ayı

    Depremin öncesi ve sonrası

    İlk maaşlar nisan ayında yatırılacak

    Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim yeniden başladı.

    Deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı

    Almanya’dan 450 ton yardım malzemesi

    Bahçeli’den depremzedeye: Dağılın gitsin

    AFAD: 45 bin 89 kişi vefat etti

    AKP iktidarı 28 Şubat’ın ürünü

    OHAL KHK’ları tek tek yargıya açılacak

    Neyin helalliğini istiyorsunuz?

    EYT'ye ilişkin kanun teklifi yasalaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hesap vermeden helallik istemek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Helallik haramlık ve rey meseleleri
    Mikail YAPRAK

    “Zelzeleli Dünya”
    M. Latif SALİHOĞLU

    1940’lı yıllarda Anadolu depremleri
    Cevher İLHAN

    Vahim deprem istifhamları…
    Ali FERŞADOĞLU

    Deprem için koştuk; ya evlatlarımız için?
    Genel

    28 Şubat’ın ürünleri iktidarda, mağdurları Millet İttifakı’nda
    Genel

    Afet odaklı dönüşüm şart
    Faruk ÇAKIR

    Öncelik sırası nerde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.