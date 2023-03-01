Depremzede çiftçinin kuraklık endişesi

Deprem bölgesinde kuru tarım yaptığını söyleyen çiftçi Çelebi Kahraman, kuraklığın olumsuz etkilerini yaşamaya başladıklarını belirterek, “Böyle giderse verim çok düşük olacak. Bu yıl neredeyse bölge yağış almadı, ne kar var ne de yağmur. Martta yağış olmazsa sorun artar” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Diyarbakır’da depremzede çiftçilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler, tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik ücretlerinin yüksek olması ve kuraklıktan yakındı. Çiftçiler ayrıca depremzede üreticilerin banka hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerine, bölgede elektrik dağıtım faaliyeti sürdüren dağım firması tarafından el konulmasına tepki gösterdi. Kuru tarım yaptığını söyleyen Çelebi Kahraman, kuraklığın olumsuz etkilerini yaşamaya başladıklarını belirterek, “Böyle giderse verim çok düşük olacak. Bu yıl neredeyse bölge yağış almadı, ne kar var ne de yağmur. Martta yağış olmazsa sorun artar. Kurak geçen bu dönemde sulama yapamadığımız için ektiğimiz tohumlar topraktan yüzeye çıktı, gelişemedi. Bu yıl verim düşük olacak. Sulu tarım yapılan alanlarda dönüm başına 500- 600 kilogram verim alınabiliyor ama kuru tarım yapılan yerlerde kuraklık nedeniyle verimin düşük olması ihtimali çok yüksek” dedi.

DESTEKLEME ÖDEMELERİNE ELEKTRİK ŞİRKETİ EL KOYDU

Bölgede, elektrik enerjisi kullanarak kuyudan çıkardığı suyla tarım yapan Veysi Atik, elektrik ücretlerindeki artıştan yakındı. Depremzede üreticilere ödenen destekleme ücretlerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin el koymasına da tepki gösteren Atik, “Elektrik şirketine olan elektrik borcumuz, kesintilerle bile kapanmıyor. Kazandığımız gübreye, ilaca, mazota veriyorum. Bu yıl 12 bin 500 liraya üst gübresi aldık” dedi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Gürer ise, kuru tarım yapılan alanlarda kuraklık sorununun, sulu tarım yapılan bölgelerde ise yüksek elektrik faturası ve destekleme ödemelerine elektrik dağıtım şirketi tarafından el konulmasının önemli bir sorun olarak dikkat çektiğini söyledi. “Gürer ülke genelinde bir kuraklık yaşanıyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında geçen yıl ekim yapıldığı sürede beklenen kar ve yağmur olmadı. Ocak ayı kısmen iyi geçse de Şubat yine kuraktı. Mart ayı böyle geçerse Hububatta sorun artar. Mart ayı yağış olmazsa çok tarlaya biçerdöver giremez” diye konuştu.

ANKARA - AHMET TERZİ