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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Depremzede çocuklara "uzay çadırı"

05 Mart 2023, Pazar 15:28
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep'te, çocukları afetin etkisinden uzaklaştırmak için "uzay çadırı" kuruldu.

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, depremin etkilediği 11 ilde çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda birçok farklı meslekten oluşan ve deprem bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulunan gönüller, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kentte küre şeklinde "uzay çadırı" hazırladı.

Küre şeklindeki çadırda, çocuklara gönüllüler tarafından animasyonlar eşliğinde uzay ve gezegenler, su altı dünyası ve farklı coğrafyalarıyla ilgili bilgi veriliyor.

"Çocukların gülüşü çok kıymetli"

Dernek başkanı Sinem Güldal, afetlerin yaşandığı bölgelerde insani yardımlarda bulunduklarını, çocuklara yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönüllülerle topladıkları 6 tır yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdıklarını aktaran Güldal, "Çocuklara eğitici, öğretici ve eğlendirici aktivelerle içerisinde bulundukları psikolojiden uzaklaşmaları için yardımcı oluyoruz. Çadır ortamındaki çocukların söz konusu atmosferden ayrılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Güldal, çocuklara animasyonlar eşliğinde uzay ve gezegenler, su altı dünyası ve farklı coğrafyalarıyla ilgili bilgi vererek, keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Çocukların gülüşünün çok kıymetli olduğunu vurgulayan Güldal, "Derneğimizin hiçbir çalışanı yok, herkes gönüllü. Bütün çalışmalarımızı gönüllü ekiplerimizle yürütüyoruz. Çocukların farklı şeylerin hayalini kurabilmesini, dünyanın daha büyük olduğunu, evrenin, gezegenin ne olduğunu görerek anlamalarını istiyoruz. Deprem bölgesinde iki çadırımız var. Animasyon ekibimiz çocukları eğlendiriyor, uzayı ve gezegenleri, deniz altını, farklı coğrafyaları tanıtıyor." diye konuştu.

Gönüllü Avni Kandemir de etkinliklerini depremden etkilenen tüm illere yayacaklarını belirtti.

Çadırda uzayı 3 boyutlu animasyonlarla anlattıklarını aktaran Kandemir, "Burada uzaydaki cisimleri 3 boyutu görebildiğimiz için hayal etmemizi, onların büyüklükleri ve hareketlerini kolay anlamamızı sağlayan sinema ve video gösterim sistemi var. Küre ve çadır şeklinde olması da çocukların çok ilgisini çekiyor." ifadesini kullandı.

AA

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