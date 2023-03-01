Depremzede seçmen kütüğü oluşturulsun

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı, depremzedelerin seçme ve seçilme haklarının korunması için ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’ oluşturulması çağrısında bulundu.
Partinin açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz durum, afet bölgesine yönelik seçimin güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri yapmayı zorunlu kılmaktadır. Önerimiz, deprem yüzünden ilinden, ilçesinden geçici olarak başka il ve ilçelere taşınmak zorunda kalan yüzbinlerce vatandaşımızın, bulundukları illerde, geldikleri afet bölgesindeki il, ilçeleri (seçim bölgeleri) için oy kullanmalarını sağlayacak şekilde ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’nün oluşturulmasıdır” denildi.
Ankara - Anka