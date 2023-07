Depremzede su kuyruğunda

Hataylı depremzedeler yüksek sıcaklık altında saatlerce su bekliyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını bildirerek, “Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı. Uzmanlar ise bol bol su tüketilmesi gerektiğini sölüyor. Ancak depremzedeler için her iki uyarıyı da dikkate almak oldukça güç. Buradayız Hatay isimli Twitter hesabından paylaşılan bir videoda, öğlen saatlerinde çekilen su kuyruğu görüntüsüne yer verildi. Hataylı depremzedelerin her gün su kuyruğuna girdiğini belirten Buradayız Hatay hesabı, “Türkiye’nin birçok yerinde sıcaklık rekor seviyelerde. Uzmanlar bol bol ‘su tüketin’ diyor. Peki suyun Hatay için hala en büyük ihtiyaç olduğunu, su kuyruklarının her gün bu şekilde devam ettiğini biliyor musunuz?” dedi.

Su sorunu beş aydır çözülmedi

Hesabın paylaşımını alıntılayan deprem bölgesindeki yönetmen Kazım Kızıl ise, Hatay’daki su sorunun beş aydır çözülmediğini belirterek, “İnsanlar yüksek sıcaklık altında saatlerce bekliyor. Hatay’daki su sorunu inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. İnsanlar yüksek sıcaklık altında saatlerce bekliyor. Ne portatif arıtma çözümleri ne şebeke hatlarının onarılması… 5 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen hala taşıma su ile sorun çözülmeye çalışıyor” diye tepki gösterdi.

