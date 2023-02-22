Depremzede tehdit değil, şefkat ve yardım bekliyor

Depremler devam eder ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçları hala çözüm beklerken, iktidar blokunun nefret dilini sürdürmesi tepkiyle karşılanıyor.
İKİ BUÇUK HAFTA GEÇTİ
Peş peşe gelen depremlerin yol açtığı yıkım sonrası can kayıplarının sayısı artmaya devam eder ve sağ kurtulup evsiz kalanların barınma, ısınma, su, tuvalet, gıda ve sağlık ihtiyaçları 6 Şubat’ın üzerinden iki haftayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen karşılanmayı bekliyor.
DAYANIŞMAK GEREKİRKEN
Böyle bir ortamda yardımlaşma, dayanışma ve kenetlenmeye çok daha fazla ihtiyaç varken, iktidar çevrelerinin kutuplaşma ve kamplaşmayı tahrik edip tırmandıracak tehditkâr sözlerden vazgeçmemeleri ve nefret dilini kullanmaya devam etmeleri yoğun tepki çekiyor.