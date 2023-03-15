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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Depremzede toz yutuyor

15 Mart 2023, Çarşamba 21:39
Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde yaptığı partikül madde ölçümlerinde yoğun hava kirliliği tespit edildi. Enkaz kaldırma, dökümü ve çadır bölgelerinde partikül madde 2.5 (PM 2.5) ölçümlerinde, kirlilik ortalaması 79 mikrogram çıktı.

Greenpeace Akdeniz, Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde yaptığı partikül madde ölçümlerinde yoğun hava kirliliği saptadı. Enkaz kaldırma, dökümü ve çadır bölgelerinde partikül madde 2.5 (PM 2.5) ölçümlerinde, kirlilik ortalaması 79 mikrogram çıktı. Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği limitin 5.2 kat üstünde. Bölgedeki toz, Dünya Sağlık Örgütü dış ortam hava kalitesi kılavuzu ve Türkiye mevzuatına göre partikül madde yani bildiğimiz hava kirliliği. PM 2.5 saç telinin yaklaşık 30’da biri kadar. Küçük ve hafif olduğu için uzun süre havada kalabiliyor ve çok uzak mesafelere kadar yayılabiliyor. Çok tehlikeli. Çünkü solunduğunda akciğerlerin en derin noktalarına ulaşabiliyor. Kalp damarlarındaki plakları kaldırarak ani kalp krizleri, yetmezliği, ritm bozuklukları, inme, Alzheimer, hamilelik diyabeti, sperm üretiminin bozulmasına vs. yol açabiliyor. Kirli hava çocuklar için daha riskli. Henüz gelişmemiş olan akciğerleri daha çok etkileniyor. Bir diğer önemli riskli grup yaşlılar ve hamileler. 

 

Haber Merkezi

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