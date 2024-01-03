Depremzedeler 1 yıldır konutlara yerleşmeyi bekliyor

KahramanMaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023’de yaşanan depremlerin ağır yıkıma yol açtığı kentlerden Malatya’da resmi rakamlara göre 1386 kişi öldü, 6 bin 444 kişi de yaralandı.

Depremin enkaza çevirdiği kentte, ağır hasarlı olarak tespit edilip acil yıkım kararı verilen 36 bin dolayında yapının yıkım çalışmaları henüz tamamlanmış değil.

Yaşadıkları felaketin üzerinden 11 ay geçen depremzedelerin yaşadığı sorunların başında ise barınma geliyor. Kış ortasında yaşanan depremin ardından uzun bir süre çadırlarda kalan kent halkı için 74 farklı noktada 28 bin 643 bin konteynerdan oluşan konteyner kentler kuruldu.

Aradan geçen zamanda kalıcı konutlar tamamlanmadığı için bu kışı da yine yerleştirildikleri konteynerlarda zorlu şartlarda geçirmek zorunda bırakılan depremzedelerin inşaatı süren deprem konutlarına ne zaman geçeceği belirsiz. Eşi ve çocuğuyla birlikte konteynerde kalan depremzede Ali İhsan Batar, kışı konteynerde geçirmek zor olsa da ellerinden başka bir şey gelmediğini kaydetti.

Batur, şunları dile getirdi: “Biz çok kalabalık değiliz ancak kalabalık ailelerin konteynerlere sıkışması zor. Ev müracaatı yaptık ancak henüz bir gelişme yok. Daha ne kadar konteynerde kalacağız bilmiyoruz.”

Haber Merkezi