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Depremzedeler: 19 aydır sorunlarımız çözülmedi

07 Eylül 2024, Cumartesi 22:25
Hatay Depremzede Derneği 19. ayda Hatay’daki son duruma ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması metni Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu üyesi Servet Alkan tarafından okundu.

“Çok uzun zamandır unutulan,yüz çevirilen bizler, yaşadıklarımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” diyen Alkan özetle şunları söyledi: “Yeni eğitim-öğretim yılı öğrencilerimiz için pazartesi günü başlıyor. Veliler ve öğrenciler olarak heyecan duymamız gereken bu günlerde büyük kaygılar içindeyiz. 19 aydır yıkılan okulların yerine yenisinin yapılmadığını ve hasarlı okulların bir bölümünün tadilatlarının  ihalesinin ağustos ayında yapıldığını gördük. Birçok öğrenci kendi okul binasında eğitim öğretime başlayamayacak. Ekonomik kriz deprem bölgesinde çok daha derinden hissediliyorken çocuklarımız için bir öğün ücretsiz yemek ve içme suyu talebimizi yineliyoruz.

Şehir koca bir çöplüğe dönüştü

1.Basamak aile hekimlerinin hasta sayıları azaldığı için maaşları yarıya düştü. Merkezde çalışılan Aile Sağlık Merkezleri’nin neredeyse hepsi konteyner. 19 ay geçmesine rağmen yıkılan 66 Aile Sağlık Merkezi’nden sadece 3’ü yapıldı. Ameliyatlar malzeme eksikliği nedeniyle aksıyor. Çoğu hekim koşullardan kaynaklı istifa veya tayin düşünüyor. Kent koca bir çöplüğe dönmüş durumda. Yüzünüzü ne yana çevirseniz çöp yığınları görmeniz mümkün. Defne ilçesine bağlı Çekmece ve Hancağız mahallesi sakinleri başta olmak üzere birçok mahallede kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Hatay’da birçok beton santrali çalışma izni olmadan faaliyete başlıyor,yerleşim yeri içerisinde bulunan bu beton santralleri çevremizi ve sağlığımızı ciddi oranda olumsuz etkiliyor.

Ankara - anka

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