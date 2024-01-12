Depremzedeler: Bizi unuttular

Maraş’ın Pazarcık İlçesine bağlı Ördekdede depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halk büyük sıkıntılar yaşıyor.

Maraş’ta 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Köyü’nde büyük yıkıma neden oldu. Fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü. Köylülerin verdiği bilgiye göre 167 evden 157’si yıkıldı. 33 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Ancak depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen Ördekdede halkı büyük sıkıntılar yaşıyor. AFAD tarafından 80 konteynerin kurulduğunu belirten köy sakinleri geçen sürede enkazların hâlâ kaldırılmadığını, çocukların okula gidemediğini, su olmadığını, gıda, temizlik malzemesi ve kıyafet ihtiyaçları olduğunu anlattı. Artı Gerçek’e konuşan Bülent Kuloğlu, “Depremden bu yana evlerin yapılması ya da enkazların kaldırılması için devlet adına hiç kimse gelmedi. Şu an hâlâ konteynerlerde yaşamaya çalışıyoruz” dedi. Köy sakinlerinden Azize Tohum: “Artık devlet halkına sahip çıksın. Kaderimize mi terk edildik? Bizi artık görsünler, sesimizi duysunlar. Çocuklarımız hasta, biz hasta oluyoruz. Enkazlardan zar zor çıktık. Yeterli yardım da gelmedi. Bu durumda kaderimize terk edildik.” dedi.