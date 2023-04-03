"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ

03 Nisan 2023, Pazartesi 00:23
BÜYÜK AFETİN İKİNCİ AYI DA GERİDE KALMAK ÜZERE. DEPREMZEDELER: BİLİNMEZLİK İÇİNDE VE BOŞLUKTAYIZ.

Burada nasıl kalacağız?

Depremden bir hafta sonra Antep'ten dört aile birlikte İzmir’e geldiklerini belirten Ebru Hanım (35): “Yanına geldiğimiz ablamın eşi iflas etti. Bizde de beş kuruş yok, onlarda da. Sosyal yardım kaydımızı yaptırdık. Sağ olsun, Buca Kaymakamlığı bir miktar para yardımında bulundu. Devlet de hesabımıza 10 bin lira yolladı. Ama burada nasıl kalacağız?”

İnsanlar kalacak yer bulamıyor

“İnsanlar kalacak yer bulamıyor, yiyecek-içecek bulamıyor, çadırları su basıyor, köydekiler hayvanları bırakıp çıkamıyor. Herşeyi bırakalım, devlet ulaştı diyelim, çadır kentler kuruldu diyelim… Çadırda hayatını idame ettirmeyi kim ister? Toplanan bunca para ile küçük bir ülkeye bakılır. 11 şehre bakılamaz mı?”

***

DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ

Depremden bir hafta sonra Antep’ten İzmir’e gelen bir depremzede yaşadıklarını aktardı: “Bilinmezlik içerisinde, boşluktayız.”

Maraş merkezli 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon insanı etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerinden verilen depremzede göçünün 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Depremlerin ardından en çok göç alan kentlerden birisi de İzmir oldu. Depremden bir hafta sonra Antep’ten İzmir’de bulunan akrabalarının yanına gelen Ebru yaşadıklarını ve İzmir’de yeniden bir hayat kurma mücadelesini Gazete Duvar’a anlattı. 

 

Kendimizi kimsesiz hissettik

Antep’in merkez ilçelerinden birisi olan Şehitkamil’de ikamet ettiğini belirten 35 yaşındaki Ebru, “Oturduğumuz yer oldukça hareketli bir bölgeydi. Esasında o kalabalık içinde size hiçbir şey olmaz zannediyorsunuz. Ancak, deprem sonrası şehir ölü kente döndü. Kimse yoktu, elektrikler yok ve her yer karanlık. Doğup büyüdüğümüz yerde kendimizi kimsesiz hissettik. Çakarlı bir arabaya hasret kaldık, önümden geçsin göreyim istedim. Polis göreyim, AFAD göreyim istedim, yeter ki birileri var diyelim istedik” dedi.

Tam üç gün yemek yemedik

Üçüncü gün açık bir kafeteryaya rast geldiklerini aktaran Ebru, “Tam üç günün sonunda bir dilim ekmek elimize geçti. Allah ondan razı olsun, bir kafe sahibi kendi imkanlarıyla elinde kalan dilim tost ekmeklerine çikolata ve reçel sürüp dağıttı. Yetkilileri arayıp yardım istedi, ‘bir dilim ekmek için izdiham olacak, korkuyorum’ dedi, ancak herhangi bir şey ulaşmadı. Orayı bulana kadar su yoktu, ısınacak bir şey yoktu, yiyecek bir şey yoktu. Kaldı ki hakkımızı da 4 yaşındaki çocuğumuza verdik. Ramazan geldi oruç tutuluyor şimdi, oruçta iftar var bizde yoktu, tam üç gün…” şeklinde konuştu.

Bir an önce harekete geçmeleri lazım

İzmir’e dört aile birlikte geldiklerini belirten Ebru, “Ablamlarla üst üste kalıyoruz. Banyo, tuvalete sırayla gidiyoruz. AFAD’ı aradık konaklayacak yer sorduk, şu anda yerimiz yok cevabını aldık. İzmir’e nasıl tutunacağız, ya da nasıl geri döneceğiz bilmiyoruz. Bilinmezlik içerisinde ve boşluktayız” şeklinde konuştu. İnsanların üzerine yükseklerden bir şeyler fırlatılmasının yakışık olmadığını belirten Ebru, Her şeyi bırakalım, devlet ulaştı diyelim, çadır kentler kuruldu diyelim… Çadırda hayatını idame ettirmeyi kim ister? Toplanan bunca para ile küçük bir ülkeye bakılır. 11 şehre bakılamaz mı? Bir an önce harekete geçmeleri lazım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EYT meselesi tam çözülmedi

    DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ

    Hukuksuzluk fakirleştiriyor

    Kanser vakalarında yüzde 55 artış bekleniyor

    Adaleti mutlaka getireceğiz

    6 gollü derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    İsveçliler Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istiyor

    ABD'deki hortum afetlerinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    Herkesi kucaklayacağız

    Onlar da imtiyazsız yaşamayı öğrenecek

    Depremde zarar gören araçlar sahiplerini bekliyor - "Hayatımın en zor görevi"

    Bu yıl çok ciddi su sıkıntısı çekeceğiz

    YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

    Meteoroloji'den Güney Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Üniversitelerde yarın başlayacak olan "hibrit eğitim" nasıl gerçekleşecek?

    Paris'te gündem elektrikli skuter referandumu

    ABD'de son 24 saatte 57 hortum rapor edildi: 18 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    Hollanda, deprem bölgelerine her türlü katkıya hazır

    Brüksel de Ramazan’ı Londra gibi yaşayacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    202 ülkeden 41.5 milyon ziyaretçi
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri -2
    Genel

    DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ
    Genel

    EYT meselesi tam çözülmedi
    Genel

    Hukuksuzluk fakirleştiriyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce def-i mefasid, sonra celb-i menafi...
    MUSTAFA BALIKÇI

    BİR FIKRA
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dört devirde Bediüzzaman
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ramazan ayında günah işlemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.