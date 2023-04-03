BÜYÜK AFETİN İKİNCİ AYI DA GERİDE KALMAK ÜZERE. DEPREMZEDELER: BİLİNMEZLİK İÇİNDE VE BOŞLUKTAYIZ.

Burada nasıl kalacağız?

Depremden bir hafta sonra Antep'ten dört aile birlikte İzmir’e geldiklerini belirten Ebru Hanım (35): “Yanına geldiğimiz ablamın eşi iflas etti. Bizde de beş kuruş yok, onlarda da. Sosyal yardım kaydımızı yaptırdık. Sağ olsun, Buca Kaymakamlığı bir miktar para yardımında bulundu. Devlet de hesabımıza 10 bin lira yolladı. Ama burada nasıl kalacağız?”

İnsanlar kalacak yer bulamıyor

“İnsanlar kalacak yer bulamıyor, yiyecek-içecek bulamıyor, çadırları su basıyor, köydekiler hayvanları bırakıp çıkamıyor. Herşeyi bırakalım, devlet ulaştı diyelim, çadır kentler kuruldu diyelim… Çadırda hayatını idame ettirmeyi kim ister? Toplanan bunca para ile küçük bir ülkeye bakılır. 11 şehre bakılamaz mı?”

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DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ

Depremden bir hafta sonra Antep’ten İzmir’e gelen bir depremzede yaşadıklarını aktardı: “Bilinmezlik içerisinde, boşluktayız.”

Maraş merkezli 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon insanı etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerinden verilen depremzede göçünün 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Depremlerin ardından en çok göç alan kentlerden birisi de İzmir oldu. Depremden bir hafta sonra Antep’ten İzmir’de bulunan akrabalarının yanına gelen Ebru yaşadıklarını ve İzmir’de yeniden bir hayat kurma mücadelesini Gazete Duvar’a anlattı.

Kendimizi kimsesiz hissettik

Antep’in merkez ilçelerinden birisi olan Şehitkamil’de ikamet ettiğini belirten 35 yaşındaki Ebru, “Oturduğumuz yer oldukça hareketli bir bölgeydi. Esasında o kalabalık içinde size hiçbir şey olmaz zannediyorsunuz. Ancak, deprem sonrası şehir ölü kente döndü. Kimse yoktu, elektrikler yok ve her yer karanlık. Doğup büyüdüğümüz yerde kendimizi kimsesiz hissettik. Çakarlı bir arabaya hasret kaldık, önümden geçsin göreyim istedim. Polis göreyim, AFAD göreyim istedim, yeter ki birileri var diyelim istedik” dedi.

Tam üç gün yemek yemedik

Üçüncü gün açık bir kafeteryaya rast geldiklerini aktaran Ebru, “Tam üç günün sonunda bir dilim ekmek elimize geçti. Allah ondan razı olsun, bir kafe sahibi kendi imkanlarıyla elinde kalan dilim tost ekmeklerine çikolata ve reçel sürüp dağıttı. Yetkilileri arayıp yardım istedi, ‘bir dilim ekmek için izdiham olacak, korkuyorum’ dedi, ancak herhangi bir şey ulaşmadı. Orayı bulana kadar su yoktu, ısınacak bir şey yoktu, yiyecek bir şey yoktu. Kaldı ki hakkımızı da 4 yaşındaki çocuğumuza verdik. Ramazan geldi oruç tutuluyor şimdi, oruçta iftar var bizde yoktu, tam üç gün…” şeklinde konuştu.

Bir an önce harekete geçmeleri lazım

İzmir’e dört aile birlikte geldiklerini belirten Ebru, “Ablamlarla üst üste kalıyoruz. Banyo, tuvalete sırayla gidiyoruz. AFAD’ı aradık konaklayacak yer sorduk, şu anda yerimiz yok cevabını aldık. İzmir’e nasıl tutunacağız, ya da nasıl geri döneceğiz bilmiyoruz. Bilinmezlik içerisinde ve boşluktayız” şeklinde konuştu. İnsanların üzerine yükseklerden bir şeyler fırlatılmasının yakışık olmadığını belirten Ebru, Her şeyi bırakalım, devlet ulaştı diyelim, çadır kentler kuruldu diyelim… Çadırda hayatını idame ettirmeyi kim ister? Toplanan bunca para ile küçük bir ülkeye bakılır. 11 şehre bakılamaz mı? Bir an önce harekete geçmeleri lazım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi