Depremzedeler: Eşit yardım yok

Kıtlık gibi bir şey yaşıyoruz

Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda kalan depremzede kadın, gelen yardımların eşit bir şekilde dağıtılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kıtlık gibi bir şey yaşıyoruz. Hayat durdu, dünya durdu, her şey durdu. Ölen öldü, kalan da böyle yerlerde rezillik çekiyor. Allah razı olsun yardım salanlardan. Bizi düşünenlerden, bize dua edenlerden, bu yemek gönderenlerden Allah binlerce kez razı olsun. Hepsi yardımını gönderiyor ama bak, hep yol kenarlarında oturuyoruz. Şurada bir araba duruyor, bu tarafa bakıyor. Burada da ihtiyaçlar var, burada da çocuklar var. Mesela bir kısmını buraya dağıtıp eşit bir şekilde diğer ihtiyacı olanlara da verebilirler. Ama yok, sanki bizim ihtiyacımız yokmuş gibi direkt oraya gidiyorlar, dağıtıyorlar. ‘Siz dışarıda oturuyorsunuz, numaranız yok, kartınız yok’, vermiyorlar.”

Gaziantep - anka