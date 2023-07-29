Depremzedeler KYK yurtlarından çıkarılıyor

Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yüz binlerce kişi evsiz kaldı.

Depremzedelerin bir kısmı KYK yurtlarına yerleştirildi. Ancak pek çok ilde depremzedeler yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yurtlardan çıkarılmaya başlandı. Depremzedelere 31 Temmuz’a kadar süre tanındı.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı 10 ilden Kocaeli’ne gelen ve yurtlarda misafir edilen yaklaşık 3 bin depremzede tahliye kararıyla ikinci kez yıkım yaşadı.

AFAD ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte yurtlara gelecek öğrencilere yer açmak amacı ile yurtların tahliye edildiğini belirtirken, depremzedeler ise ne yapacağını bilemiyor. Yurtlarda kalanların çoğunluğunun yaşlılar, çocuklar ve engelliler olduğunu vurgulayan depremzedeler, “Yaşadığı ilde işi olan geri dönüp gitti. Biz kalanlar hiçbir şeyi olmayan insanlarız. Evlerimizin hâlâ enkazları kaldırılmadı.” dedi.

Haber Merkezi