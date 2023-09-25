Depremzedeler müze değil adalet istiyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde simge haline gelen ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden ve daha önce burada oturan vatandaşlar, sitenin enkazında toplandı.

Ebrar Sitesi sakinleri adına sorumluların bulunması ve cezalandırılması için bir araya gelen vatandaşlar, alana yapılması planlanan deprem müzesine ise tepki gösterdi. Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden Muhammet Gültekin Taner, “Bin 400 insanımız göz göre göre ölüme terk edilmiştir. Asıl istediğimiz şey, ailelerimiz için kaybettiklerimiz için adalettir” dedi. Bir diğer vatandaş Gülhan Sarp ise, “22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden bir ablayım. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp, spor salonlarına, yollara ve refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız. Asla ve asla kardeşlerime, annelerime, babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar Sitesi’nin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız” diye konuştu. Haber Merkezi

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