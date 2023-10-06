Depremzedeler nasıl fatura ödesin?

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un depremden etkilenen 11 ilde, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının, yıl sonuna kadar Devlet tarafından karşılanması için verdiği Kanun Teklifi Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.

Depremin üzerinden geçen 8 aya rağmen depremzedenin ne barınma, ne istihdam ne de gelir sorununun çözüldüğünü ifade eden Güzelmansur “Depremin üzerinden sekiz ay geçmiş, siz bu sekiz ayda depremzedenin evini yapabildiniz mi? Yıkılan iş yerini temin edebildiniz mi? Siz işsiz depremzedeye iş sağlayabildiniz mi? Siz gelirsiz depremzedeye insanca bir yaşam için aylık nakdî yardım verebildiniz mi? Siz depremzedeye işini tekrar kurması için faizsiz kredi ya da hibe verdiniz mi? Bunları yapmadınız. Peki, siz hangi akıl ve hakla bu insanların, bu yüklü faturaları ödemesini bekliyorsunuz.” Ankara - Mehmet Kara

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