Depremzedelere: Başınızın çaresine bakın

6 Şubat Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ki depremler 14 milyondan insanın yaşadığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’da 45 binden fazla ölüme yol açtı.

Depremin beşinci ayında Sosyal Haklar Derneği (SHD) depremin beşinci ayında Hatay İskenderun’da konteyner kentleri inceledi. SHD’nin hazırladığı rapor şöyle: Yağmur yağdığında çatı ve pencerelerden su akıtıyor. Banyo yapınca diğer odalara su sızıyor. Lavabolar sızdırıyor. Konteynerlerin zeminleri sallanıyor. İnternet ciddi bir sıkıntı. Konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlarımız; hizmet, ihtiyaç malzemelerinin dağıtılması vb. sorunların çözümünde eşit bir şekilde davranılmadığını düşünüyor. Yurttaşlarımız sorunları için gittikleri yetkililerden de şikayetçi. Yetkililerin kendilerine sert ve kaba davranıldığını belirtiyorlar. Örneğin bir yurttaşımız bir yetkilinin kendisine “Şükredin oturun, şikayet için gelmeyin” dediğini söyledi. Haber Merkezi

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