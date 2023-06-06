Depremzedelere binlerce liralık fatura

Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı. 6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti.

Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı. Haziran ayının gelmesiyle beraber Sabancı Holding ve Almanya merkezli E.ON iştiraki olan Toroslar EDAŞ Hatay’da yaşayan depremzedelere elektrik faturalarını göndermeye başladı.

HalkTV’nin haberine göre; toplu fatura gelen yurttaşlardan biri de Hatay’ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde yaşan Mahmut Günay. 7 bin 712 TL gelen elektrik faturasına isyan eden Günay, “Elektriklerin olmadığı dönemde sayaçlar işledi mi bilmiyoruz. O dönemde jeneratör vasıtasıyla mahallede yaklaşık 30 ailenin hem ısınmasını sağladık hem telefonlarını şarj ettik. 3 Şubat ile 5 Haziran arasında gelen elektrik faturam 7 bin 712 TL bedelinde. Mahallede herkes şu anda tepkili ve bu faturalara itiraz edeceğiz” dedi. Hatay’da başka depremzedelere de 7 bin 315 TL, 5 bin 458 TL ve 6 bin 629 TL’lik elektrik faturalarının gönderildiği öğrenildi.

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