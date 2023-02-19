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19 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Depremzedelere dua yağdı

19 Şubat 2023, Pazar
Mİ’RAC GECESİNDE VE CUMA NAMAZINDA TÜRKİYE’NİN, İSLAM ÂLEMİNİN VE DÜNYANIN HER YERİNDE MÜ’MİNLER DEPREMZEDELER İÇİN DUA ETTİ.

KABE’DE GÖZYAŞLARI

Kâbe'de okunan Cuma hutbesinde depremzedelere gözyaşları içinde dua eden İmam Şeyh Humeyd: “Allah'ım, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ıztırabını kaldır. Ölenleri katında şehit olarak kabul et. Zayıf olanlara katından yardımcı gönder...”

MESCİD-İ AKSA’DA DA DUA

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde de hem Cuma namazında, hem de Mi’rac Gecesinde milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ellerini açarak dua etti.

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Depremzedelere dua yağdı

Kabe İmamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Cuma Hutbesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti. 

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram’da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti. Şeyh Humeyd’in duasına, binlerce Müslümanın iştirak etti. Humeyd duasında şöyle niyazda bulundu: “Allah’ım Türkiye ve Suriye’deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah’ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah’ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah’ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah’ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder.” İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua etti.

Mekke - aa

Desteğe hazırız

Nijer’in başkenti Niamey’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi. SADEN-NIGER Genel Koordinatörü, Türkiye mezunu Zakou Billou, “Afrika coğrafyasında pek yaşanmayan deprem felaketinin sebep olduğu yıkım karşısında şok olduk. Türkiye çok zor günlerden geçiyor, bizim de elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Eminiz Türkiye yaralarını kısa sürede sarıp bu zorlukların da üstesinden gelecektir. Bu süreçte Nijer halkı olarak elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız” dedi. Dakar - aa

Birbirimizden güç alalım

Türkmenistan’da, Miraç Kandili münasebetiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler için dua edildi. Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, büyükelçilik müşavirleri ile çok sayıda Türkmen ve Türk vatandaşı katıldı. Büyükelçi Oral, özel bir gece vesilesiyle bir araya gelmeyi ve depremlerdeki şehitler için dua etmek istediklerini vurgulayarak, “Bir araya gelelim, birbirimizden güç alalım. Birbirimize destek olalım. İnşallah bugünleri dayanışma içinde geçirelim ama unutmayalım“ şeklinde konuştu.

Aşkabat - aa

Dayanışma devam etmeli

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cuma namazı sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Bağdat’ın Azamiye bölgesindeki Assafi Camisi İmamı Adil Kasap, cuma hutbesinde İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarken, deprem sonucu Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Depremzedelere yönelik yardım çağrılarına destek verenlere teşekkür eden Kasap, yardımların ve dayanışmanın sürmesi gerektiğini belirtti.

AA

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