Depremzedelere verilen hiçbir söz tutulmadı

Ülke, tarihinin en büyük ve yıkıcı deprem felaketlerinden birini yaşadı. 11 şehri vuran Maraş merkezli iki büyük depremde on binlerce kişi öldü.

Göz göre göre gelen felaketin üzerinden aylar geçti ancak yıkımın acısı dinmedi. İktidar ise verdiği hiçbir sözü tutmadı. Özellikle barınma ve konut krizi... AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında verdiği “650 bin yeni konut yaparak depremzedelere teslim edeceğiz” sözü hâlâ gündemde. Bölgedeki yurttaşlar Erdoğan’ın sözünü tutmasını ve evlerine kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Kış mevsiminin gelmesiyle afetzedelerin çadır ve konteynerleri her sağanak yağışın ya da fırtınanın ardından adeta harabeye dönüyor. BirGün’ün haberine göre, Bölgedeki hijyen, temiz su ve tuvalet sorunu ise felaketin ilk günlerinden bu yana çözülemeyen en büyük problem olarak kayda geçti. Depremzedelerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak adına yeterli çalışmalar da yürütülmedi. Depremin ardından yakınlarını yitiren vatandaşlardan kendi hayatına son verenler oldu. Haber Merkezi

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