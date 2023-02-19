Depremzedeye fahiş kira

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından 11 ilde çalışmalar devam ediyor. İki depremden etkilenen kentlerde evsiz kalan depremzedeleri bu kez de ev sahipleri, emlakçılar ve nakliye şirketleri mağdur ediyor.

Depremzedelerin mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışanlar nedeniyle deprem bölgesine komşu illerdeki kiralar uçtu. Ankara, Elazığ ve Mersin gibi bölgelerdeki kiralık ev fiyatları yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. Fiyatların en çok yükselişe geçtiği illerden biri Adana olurken, çevre illerden Niğde, Kayseri, Konya ve Aksaray’da da kira hareketliliği başladı. Antalya, Aydın, İzmir, Mardin, Muğla’da da artışlar görüldü. FIRSATÇILAR İÇİN İŞLEM YAPILMALI CHP’li vekiller kira artışı ve nakliye işlemleri konusunda bir an önce düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Vekiller, depremzedelerden kendilere bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini söyledi. Yurttaşlar ev taşımak için kullanılan asansörlerin deprem öncesinde 600 liradan kiralandığını fırsatçıların ortaya çıkmasından sonra kira ücretinin 5 bin TL’ye kadar çıktığını söyledi. Haber Merkezi

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