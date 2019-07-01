DOÇ. ARIKBOĞA: SEÇİMDEN SONRA İKTİDARIN VERDİĞİ SİNYALLER, GEREKEN MESAJI ALMADIĞINI VE AYNI ANLAYIŞLA YOLA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ GÖSTERİYOR.

Seçmenin arayışı hızlandı

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa: “Düşünce ve ifade hürriyetinin ortadan kaldırılması, adalet mekanizmasının işlemez hale gelmesi, ülkenin içe kapanması, zaten merkeziyetçi olan sistemin daha da merkeziyetçi hale gelmesi seçmende yeni bir arayışı hızlandırdı.”

AKP kendi kuyusunu kazdı

“AKP kamplaşma siyasetiyle toplumdan koptu ve kendi kuyusunu kazdı. Seçimden sonra belediye başkanlarının yetkilerini kısmak istemesi ve diğer bazı adımları, ders almadığını gösteriyor. Hâlâ rant alanlarında nemalanma peşinde koşuyorlar.”

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Ders almaya niyetleri yok

Seçim sonrası AKP’nin durumunu değerlendiren Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, “Şimdiye kadar gördüklerimiz, yayınladıkları mesajlar bana böyle bir değerlendirme yapmadıklarını gösteriyor. “Sendeledik, hatta düştük, ama acımadı. Durmak yok, yola devam” diyorlar” ifadesini kullandı.

Seçimde önemli bir yenilgiye uğrayan AKP’nin durumunu değerlendiren Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, “Şimdiye kadar gördüklerimiz, yayınladıkları mesajlar bana böyle bir değerlendirme yapmadıklarını gösteriyor. “Sendeledik, hatta düştük ama acımadı. Durmak yok, yola devam” diyorlar” diye konuştu. Yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Erbay Arıkboğa’ya göre muhalefetin malzeme vermemeye başlamasıyla birlikte Erdoğan artık kendi sesinin yankısını duymaya, söylem üretememeye başladı. Gazete Duvar’dan İrfan Aktan’a konuşan Arıkboğa önemli değerlendirmelerde bulundu. Arıkboğa, “düşünce ve ifade hürriyetinin ortadan kaldırılması, adalet mekanizmasının işlemez hale gelmesi, Türkiye’nin bir anlamda içe kapanması seçmende yeni bir arayışı hızlandırdı” görüşünü dile getirdi.

Referandumla katı merkeziyetçiliğe dönüldü

Arıkboğa, “Türkiye’de belediye seçimleri hiçbir zaman belediye seçimlerinden ibaret olmadı, ama öncesi ve sonrası itibariyle 31 Mart ve 23 Haziran, geçmiş yerel seçimlerin çok ötesinde bir anlam ortaya çıkardı. Son anayasa referandumuyla birlikte zaten merkeziyetçi olan sistem daha da katı bir merkeziyetçiliğe döndü. Oysa parlamenter sistemde insanlar başbakana ulaşamasa bile, bakana veya bakana erişebilecek kişiye ulaştığında sorununu çözebiliyordu. Şimdi bakana da ulaşmanız bir anlam ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla katı merkeziyetçiliğin sonuçlarıyla 31 Mart sonuçları arasında bir ilişki kurmak lâzım. Çünkü demokratik ülkelerden farklı olarak Türkiye’de insanların tepkilerini ifade etmek için elindeki tek formel araç seçim” şeklinde konuştu.

AKP kendi kuyusunu kazdı

AKP’nin seçim stratejilerini de değerlendiren Arıkboğa, “Toplumu iki kampa bölme stratejisinin çok iyi işlemesi, ilk başlarda muhalefetin bu stratejiye çok fazla malzeme vermesinden de kaynaklandı. Fakat muhalefet birkaç seçim deneyiminden sonra karşıtlık siyasetinden çıkarak iktidara malzeme vermemeye başladı. Bununla beraber Erdoğan, kurduğu iki hayali kamptan birinden öbürüne siyasî mesaj iletmeye devam etti. Muhalefet, Erdoğan’ın kurduğu hayali kampı boşaltınca, Erdoğan kendi sesinin yankısını duymaya, dolayısıyla politikası bocalamaya başladı. Bu kamplar sosyolojik bir gerçekliğin üzerine kuruldu. Fakat AK Parti bunu çok ileri bir aşamaya taşıyınca kendi kuyusunu da kazdı. AK Parti, kendi seçmen tabanı için bir zihni konfor alanı oluşturdu ve bunu uzunca bir süre muhafaza edebildi. Bu süreç, başlangıçta muhalefetin de desteğiyle, 2013’ten itibaren adım adım inşa edildi. Ancak bu durum, aynı zamanda Erdoğan’ın toplumsal gerçeklikten kopmaya ve uzaklaşmaya başlamasına yol açtı. AK Parti, seçmeni konsolide etmek için yarattığı paranoyanın içine düştü” ifadelerini kullandı.

Rant peşinde koşmaya devam ediliyor

AKP’nin ders almadığını söyleyen Arıkboğa şöyle devam etti; “‘Durmak yok yola devam’ AK Parti’nin ürettiği bir slogandır, ancak bugünün sloganı bu değildir, olamaz. Öte yandan son günlerde Ticaret Bakanlığı’nın kanuna aykırı olarak yayınladığı ve belediye başkanının bazı yetkilerinin belediye meclisine devrine dayanan bir genelge çıktı. Bu ve buna benzer adımlar, 31 Mart’tan gerekli mesajın alınmadığını gösteriyor. Sistemde rant doğurucu alanlarda kendi meclis güçlerinin üstünlüklerine dayanarak, elit aktörlerine ve burjuvazilerine nemalanma imkânı verecek koşulların peşinde koşuyorlar hâlâ.”