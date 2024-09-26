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26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

DESKON Genel Başkanı Gürkan Avcı: AKP kaos ve adaletsizlik getirdi

26 Eylül 2024, Perşembe 00:15
DESKON Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Daha iyisini, yerli ve millisini getireceğim iddiasıyla eski düzeni yıkan AKP yerine kaos ve adaletsizlikten başka bir şey koyamadı” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, konfederasyon genel merkezinde düzenlenen yönetim kurulu olağan değerlendirme toplantısında 23 yıllık AKP iktidarının Türk toplumunun ahlaki pusulasını kaybettiğini ve AKP’nin büyük bir toplumsal çöküş projesi olduğunu söyledi. AKP’nin üreten değil tüketen bir toplum meydana getirdiğini söyleyen Avcı, “AKP Türkiye’yi de fason imalat ve montaj yeri yaptı. Hiçbir bağımsız, onurlu ve özgür ülke, gençlerini bir başka ülkede iş bulması için, Avrupa’ya, Amerika’ya, Kanada’ya kapağı atsın diye eğitmez. Daha iyisini, yerli ve millisini getireceğim iddiasıyla eski düzeni yıkan AKP yerine kaos ve toplumsal hayal kırıklığı ve adaletsizlikten başka bir şey koyamadı. AKP  iktidarı Türkiye’yi dünyanın 50 yıl gerisine attı ve bıraktı” dedi.

Zehirli kimlik siyaseti toplumsal birliği baltaladı

Gürkan Avcı şunları söyledi: “AKP döneminde Türk toplumu bilinçli bir tasarımla bölündü, ayrıştırıldı, düşmanlaştırıldı ve AKP’nin kasıtlı kimlik siyaseti üzerinden kimlik tuzağına esir edildi. AKP’nin zehirli kimlik siyaseti, toplumsal birliği, barışı ve milli ortak hedefleri bölücülük, ihanet ve kurbanlık olarak etiketledi. AKP döneminde insanların kendilerini ırk, inanç, siyasi düşünce, cinsiyet veya yaş temelinde ezilen olarak görmeye başladı, bunu teşvik etti. AKP’nin ayırıcı ve ayrımcı bu politikaları ve teşvikleri insanların gerçek toplumsal sorunları fark etmesini, dahası ele almasını imkânsız hale getirerek toplumda ve nihayetinde ailede dahi sonsuz bölünmeler yarattı.”

Aile yapısı büyük yara aldı

AKP döneminde Türk toplumunun cinsiyet, kimlik ve aile yapısında da büyük yıkım ve dejenerasyonlar yaşandığını belirten Gürkan Avcı, “AKP iktidarı her ne kadar bu durumlara karşı gibi görünmeye çalışmış olsa da cahilliğinden ve hastalıklı ideolojisinin takıntılarından mülhem bu küresel trende asimetrik olarak hizmet etmiş bulunmaktadır. Eşit haklar için bir hareket olarak başlayan feminizme karşı geleneksel Türk aile yapısını ve ilişkilerini geliştirip çağcıllaştırmamız gerekirken aile kültürümüzü parçalayan bölücü bir güç haline gelmiştir. Feminizm, AKP iktidarları döneminde büyük mevzi kazanmış ve Türk aile yapısındaki geleneksel cinsiyet rollerinin baskıcı olduğuna, anneliğin ve ev hanımlığının değerini baltaladığı ve erkekliği şeytanlaştırdığı anlatısına toplumun önemli bir kesimini ikna etmiştir” dedi.

AKP büyük bir toplumsal çöküş projesi

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, konfederasyon genel merkezinde düzenlenen yönetim kurulu olağan değerlendirme toplantısında 23 yıllık AKP iktidarının Türk toplumunun ahlaki pusulasını kaybettiğini ve AKP’nin büyük bir toplumsal çöküş projesi olduğunu söyledi. 

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