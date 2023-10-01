"Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde paylaşacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

"Yaralanan kahraman polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmuyor"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

"Erkan'ımı, Alim Reis'imi ve buradaki arkadaşlarını, alınlarından öpüyorum''

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak, hain terör saldırısı girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Şükürler olsun kahraman polisimizin cevvaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunmuş, bu esnada teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeneği var, kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, saldırıya karşılık veren polisleri kutladı.

Bakan Yerlikaya, "Erkan'ımı, Alim Reis'imi ve buradaki arkadaşlarını, alınlarından öpüyorum. İbni Sina Hastanemizde birazdan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimizle, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan'ım gerek Alim Reis'imiz Allah'a şükürler olsun tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, diğer emniyet görevlileriyle de görüştüğünü, her birini tebrik ettiğini aktardı.

"Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde paylaşacağız"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana başta hain terör örgütü olmak üzere terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle amansız şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetimiz, 21 yıldan beri 'son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir' duruşu... Çünkü biz artık Türkiye Yüzyılı'nın terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olayın olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı, konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde bunları aziz milletimizle sizler aracılığıyla paylaşacağız."

Hastanede tedavi sürecinde olan polislere acil şifa, emniyet teşkilatına ve emniyet personelinin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Pek çok telefon geldi. Sayın genel başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zatıaline bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

Aziz millete, kendilerine dua eden, yanlarında yer alan ve terörü lanetleyenlere minnettar olduklarını ifade eden Yerlikaya, "Göreceksiniz, devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin, zehir tacirlerinin, hepsinin bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir." diye konuştu.

Yayın yasağına uyanlara teşekkür

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e de teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sizler bu kurala uydunuz, teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından -onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız- acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar ve bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler."

Bakan Yerlikaya, yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'a ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, yaralı polis memurları Demirel ve Karataş'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Demirel, Karataş ve mesai arkadaşlarının saldırı girişimini akamete uğrattığını belirten Yerlikaya, "Kendilerine minnettarız. Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de aziz milletimizin ve bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini' ilettik. Biraz geç gelmemizin sebebi Alim Reis kardeşimiz az önce yoğun bakıma geldi. Şuuru açık, kendisiyle orada hasbihal edildi, doktorlarımızın nezaretinde, güçlü, kuvvetli bir kardeşimiz." diye konuştu.

Alim Reis Demirel'in durumu hakkında ailesine güzel haberleri aktardıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler. Burada hem Ankara Üniversitemizin kıymetli Rektörü Necdet Ünüvar Hocamıza, İbni Sina Hastanemizin kıymetli başhekimi ve bu bölümde çalışan bütün hekimlerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza İçişleri ailesi olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk andan itibaren muazzam gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. Ailemiz metanetli, bütün milletimizden dua istiyorlar. Hem Alim Reis'imizi hem de Erkan'ımızı buradan sağlık, sıhhat, afiyete kavuştuğu ve ailesiyle beraber, el ele tutuşarak evlerine göndermek istiyoruz. Süreç içerisinde de gerek Rektör hocam, başhekimimiz öncelikle ailesine ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize ve bütün mesai arkadaşlarına sağlığıyla ilgili gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacaklar."

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da eşlik etti.

Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı

Ankara'da, sabah saatlerinde terör saldırısının düzenlendiği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı.

Polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polis memurlarına ziyarette bulundu.

Yerlikaya, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, her iki polis memurunun da sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ekipler olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Saldırıda başından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin cesedinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

Terör saldırısına ilişkin getirilen erişim engeli ve yayın yasağı kararı sürüyor.

Ankara Valisi Şahin, terör saldırısının düzenlendiği noktada incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, iki teröristin bombalı saldırı düzenlediği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde incelemelerde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerimizin dikkati sayesinde anında müdahale edilerek, faillerinin etkisiz hale getirildiği hain terör saldırısıyla ilgili olarak olay yerinde incelemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, Ankara'daki terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ziyaret ettiği Bakan Yerlikaya'dan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırı girişimine ilişkin bilgi aldı.

Yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş için acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, saldırı girişiminin, polislerin dikkati ve kahramanca verdiği mücadeleyle önlendiğini belirtti.

Terör saldırısını şiddet ve nefretle kınadığını vurgulayan Kurtulmuş, yıllardır terörle mücadele etmiş, teröre karşı her alanda başarı kazanmış olan bir milletin evlatları olarak, terörle, teröristle ve arkasındaki bütün unsurlarla mücadelenin, her hal ve şart altında sonuna kadar devam edeceğinin mesajını verdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de yer aldı.

ABD, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ankara'daki terör saldırısını kınadığını belirtti.

Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıyı kınadığını kaydederek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Bakan Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Fransa, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca ve Türkçe yayımlanan mesajında, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde bu sabah düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtildi.

Mesajda, "Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da etiketlendi.