DEVA’dan KHK’lılar için eylem planı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’ları ve kamudan ihraçlarla ilgili çözüm önerilerinin de yer aldığı 72 sayfalık eylem planı hazırladı.

Yargılandığı davadan beraat edip işine iade edilmeyenler ve onların mağduriyet yaşayan yakınlarının dahil maddi, manevi ve sosyal haklarının iade edilmesi gerektiğini belirten Yeneoğlu, “OHAL Komisyonu da mutlaka lağvedilmeli” dedi. Habertürk’ün haberine göre, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 125 binden fazla kişinin OHAL kararnameleri ile ihraç edildiğini söyledi. KHK’larla ihraç edilenlerin ailelerinin de büyük mağduriyetler yaşadığını belirten Yeneroğlu, “Sadece sohbet, toplantı, yemek gibi legal faaliyetlere katıldıkları ya da o dönem bir bankaya para yatırdıkları veya yine o dönem devletin kamu yararı gözeten kurumlar arasında gördüğü sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında bulundukları için insanlar terör örgütü üyeliğinden yargılandı. Bir kişinin terör örgütü üyeliğinden yargılanması için örgütün, terör örgütü vasfının bilinci içinde örgüte destek vermesi ve örgütün amaçlarını kendisine hedef koyması lazım” dedi. Haber Merkezi

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