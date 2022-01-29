"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Devir teslim töreni gerçekleşti

29 Ocak 2022, Cumartesi 18:30
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

Bozdağ, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde, 4,5 yıl önce Gül'e Adalet Bakanlığı görevini sevinçle ve gururla devrettiğini, görevi yeniden kendisinden devraldığını belirtti. Kendisini göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bozdağ, Abdulhamit Gül'ün görevi süresince önemli vazifeleri yerine getirdiğini, önemli reformlara imza attığını söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, TBMM, siyasi partiler, üniversiteler, tüm paydaşlar ve herkesle istişare halinde yola devam edeceklerini bildiren Bozdağ, Gül'ün döneminde başlayan projelerin kendi döneminde de süreceğini ifade etti. Adalet Bakanı Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Herkesten destek beklediklerini, birlikte başaracaklarını belirten Bozdağ, dertlerinin Türkiye'nin adalet alanında daha iyi olması olduğunu vurguladı.

"Her makam geçici"

Abdulhamit Gül ise Bozdağ'dan 4,5 yıl önce devraldığı görevi yeniden kendisine devrettiğini belirtti. Bozdağ'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi süresince verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Abdulhamit Gül, "Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref." dedi.

Adalet alanında reformcu anlayışın ortaya konduğunu dile getiren Gül, eski Türkiye'ye dönülmesi yönündeki girişimlere karşı mücadele ettiklerine işaret etti. Gül, "yargının eğileceği tek makam, merci ve kurumun sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğu, yargı mensuplarının kanundan ve anayasadan başka hiç kimseden emir almayacağı" anlayışını daha da geliştirme konusunda çalışmalar ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni sisteme bakan ve bürokrat dayanmıyor - Bu mu istikrar?

    Avusturya'daki salgın tedbirleri kademeli olarak hafifletilecek

    Asistan hekimler dertli

    Koca: Vaka sayılarında artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı

    Evine düşen 'roket'in kalıntısından 'soba' yaptı

    “Soygun var” tepkisi Bingöl’de

    Süresiz OHAL olmaz

    Yıkım projesi

    Doktorlar da gıda için dileniyor

    Savaş paniğine gerek yok

    Kar Şubat ayında geri gelebilir

    Akaryakıta zamda gözler 2 Şubat’ta

    Ekmek 4 lira oluyor

    150 kwh yetmiyor

    Kılıçdaroğlu: Medya önünde birlikte imza atacağız

    ABD'de 10 eyalette kar fırtınası alarmı: 3 binden fazla uçuş iptal edildi

    Vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Suriye’de binlerce mülteci donuyor

    ABD'den Doğu Avrupa ülkelerine asker gönderme kararı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Somut suçu olmayanı terörist sayamazsınız-2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler için en büyük tehlike
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Kasa, masa, nisa...
    İlknur Maraş Çalık

    Merhametin aynası: Anne yüreği
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp sanatın dilini kopardı!
    Mehmet KARA

    Anketlerle konuşa(bile)n Türkiye!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Camiye, okula, kışlaya...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân hem zikirdir, hem fikir
    Misbah ERATİLLA

    Mehmet Âkif Usanmaz ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.