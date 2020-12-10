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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Devlet artık hukuka dönmeli

10 Aralık 2020, Perşembe 23:55
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) iktidara hukuka dönüş çağrısında bulundu.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

MAZLUMDER’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin pek çok alanda ciddî sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirtilerek, “Yargıdan siyasete, eğitimden bürokrasiye yıllardır devam edegelen kronik sorunlar, 15 Temmuz kalkışması sonrası kuvvetlenen beka kaygısı, içe kapanma ve güvenlikçi politikalar nedeniyle daha da büyümüş artık yönetilemez boyutlara ulaşmıştır” denildi.

Travmatik bir psikolojiye sürüklendi

Açıklamada, “90’lı yıllar boyunca verilen mücadelenin ve ödenen bedellerin karşılığında 2002 yılından bugüne; askerî ve bürokratik vesayetin kırılması, işkenceye sıfır tolerans, Kürt meselesinin çözümünde girilen riskler ve atılan olumlu adımlar, toplumun dindar kesimlerine yönelik 28 Şubatçı kısıtlamaların ortadan kaldırılması gibi önemli kararlar, eksikliklerine rağmen, toplumda ciddi bir karşılık bulmuştu. Ancak devlet ve siyaset 15 Temmuz’la birlikte travmatik bir psikolojiye sürüklenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

OHAL kalıcı hale getirildi

“Darbe girişiminin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen OHAL dönemi psikolojisinden çıkılamamaktadır” denilen açıklama şu şekilde devam etti: “Hatta OHAL’in bazı uygulamaları çeşitli düzenlemelerle kalıcı hale getirilmiştir. Devlet artık hukuka dönmelidir!” Bu anlamda gerek Cumhurbaşkanı gerekse Adalet Bakanı tarafından dile getirilen İnsan Hakları Âcil Eylem Planını önemsediğimizi ve bu sürece katkı adına daha önce insan hakları eylem planı çalıştaylarında, Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde ve yaptığımız basın açıklamalarında dile getirdiğimiz görüşleri tekrar hatırlatmayı gerekli gördüğümüzü ifade ederiz.”

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