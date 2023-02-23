Devlet değil, halk ulaştı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir depremzede, kuru gıda, odun ve kömür yardımlarının ilçeye ulaşmadığını belirterek, “Devlet bize ulaşamadı, halkımız bize ulaştı” dedi.

İskenderun’un Karaağaç Mahallesi’nde ikamet eden bir depremzede, battaniye ve kuru gıdaya ulaşamadıklarını belirterek, kuru gıda, odun, kömür gibi ihtiyaçların bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Depremzede vatandaş şöyle konuştu: “İki battaniye veremediler. Çocuklarım çarşaflarla örtündüler. Evimde 500 kilo odun vardı, onları dışarıda yaktım. Burada çok mağduruz. Hastaneden dönerken arkadaş dedi, ‘gel şuraya ismimizi yazdıralım’. ‘Utanırım’ dedim. ‘herkes yazdırıyor’ dedi. İsmimizi yazdılar, adresimizi aldılar, iki gün sonra evime kadar getirdiler şu paketi. Aracı olan alabiliyor, bizim gibi aracı olmayan gidip alamıyor. Evimizin yarısı çökmüş durumda. AFAD, ‘Eviniz oturulabilir’ dedi. AFAD’dan çadır istedim, vermediler. ‘Konteyner kente gel’ dediler. Evimi nasıl bırakayım? Konteynere gittiğim zaman eşyaları nasıl muhafaza edeceğim? İnsanlar mağdur, yiyecek ekmek bulamıyorlar. Yok şurası soyuldu, yok burası patlatıldı. Peki kardeşim bu gelen yardımlar nereye gidiyor?”

İnsanlar çok mağdur durumda

Depremden en çok etkilen yerlerden biri olan Buluttepe Mahallesi’nde oturan bir vatandaş da şöyle konuştu: “Mağdur olduk. Devlet bize ulaşamadı, halkımız bize ulaştı. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Devletin bize el, kucak açmasını isterdim. İstanbul’dan, Ankara’dan, Türkiye’nin her yerinden gelen gençler bize ulaştı. Bu gençleri görünce çok duygulandım. Çok mağdur durumda insanlarımız. Hâlâ bina altında insanlarımız var. İnsanlarımıza erzak ulaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, insanlarımız, hepimiz bir olduk. Şu parti, bu parti demeden bize yardımcı oldular. İsterdim ki devletimiz de burada yer alsın, vatandaş önce sahaya çıktı. Şehir merkezinde oturum izni 10-15 gün önce alınan yeni binalar da eski binalar da yıkıldı. Çok katlı bina istemiyoruz. İmar izni verenlere sesleniyorum. Bu insanların ölmemesi lazım. Hatay deprem bölgesi, 4 katı geçmemesi lazım.”

Hatay - Anka