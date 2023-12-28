Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı bir sınır köyü olan Roboski’de 28 Aralık 2011’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları tarafından bombalanan 19’u çocuk 34 kişi öldürüldü.

Aradan geçen 12 yılda katliamın failleri yargı önüne çıkarılmadı ama Roboskili aileler gözaltına alındı, tutuklandı ve haklarında davalar açıldı. Yasın hiç bitmediği Roboski’de, katliamda öldürülenler için bugün (28 Aralık) anma törenleri düzenlenecek. Artı Gerçek’e konuşan katliamda 16 yaşındaki oğlu Yüksel Ürek’i kaybeden Abdurrahman Ürek, “Her şeyimiz bizden alındı. Devlet dosyayı kapattı” dedi. Katliamda kardeşi Serhat Encü ve yakınlarını kaybeden eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü de “Katillerin yargılanacağı umudumuz kalmadı. Anneler hâlâ karalar içinde” diye konuştu. Haber Merkezi

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