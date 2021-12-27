“İMAR YOLSUZLUĞU YETMEYİNCE DOLAR YOLSUZLUĞU İLE DEVAM EDİYORLAR. DOLARI ÖNCE YÜKSELTİP SONRA GECE YARISI OPERASYONU İLE BİR ANDA DÜŞÜRDÜLER.”

DURMAK YOK, SOYMAYA DEVAM

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Eskiden belediyeler üzerinden ‘imar yolsuzluğu’ ile siyasetlerini finanse ediyorlardı; artık o yetmiyor, Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyorlar. Durmak yok, soymaya devam!”

MİLLET YÜZDE 35-40 FAKİRLEŞTİ

İYİ Partili Aytun Çıray: “Önce 18.40 liraya kadar yükselttikleri dövizi sonra akşam operasyonu ile birdenbire aşağıya düşürdüler. Kapı arkasından 7.5-8.5 milyar dolar satılmış. Sadece o gün millet yüzde 35-40 fakirleşti.”

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Devlet eliyle millet soyuldu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmeyecek bir olayla karşılaştık. Devlet eliyle Türk milleti soyuldu” dedi.

İYİ Parti Kalkınma Projeleri İzmir Konferansı’na katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP hükümetini ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi. Çok partili siyasi hayattan, tek insan rejimine geçtik. Hukuk tanımaz tek insan rejiminin bedelini sadece sosyal hayatımızda, özgürlüklerimiz ile ilgili hissetmiyoruz. Ekonomik olarak ağır bedeller ödeyerek hissediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmeyecek bir olayla karşılaştık. Devlet eliyle Türk milleti soyuldu. Sayın Erdoğan’ın konuşmalarıyla, argo tabiriyle ‘gel gel’ yaparak önce dövizi yükselttiler. Daha sonra akşam operasyonu ile 18,40 liraya kadar yükselttikleri dövizi birdenbire aşağıya düşürdüler. Panik duygusu yarattılar toplumda önce.”

İzmir - Anka

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İMAR RANTINDAN DOLAR RANTINA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin siyaseti finanse etme usulünün imar rantından dolar rantına kaydığını iddia etti.

Sosyal medya paylaşımında “AKP’nin siyaseti finanse etme usulü değişti; imar rantından dolar rantına…” vurgusunda bulunan Uysal, “Eskiden belediyeler üzerinden ‘imar yolsuzluğu’ ile siyasetlerini finanse ediyorlardı; artık o yetmiyor, Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyorlar. Durmak yok, soymaya devam!” ifadelerini kullandı. Daha önceki paylaşımlarında iktidarın mevduat düzenlemesinin ‘Faize faiz denilmeyecek bir anlayış’ olduğunu savunan Uysal, düzenlemeyi “Bundan böyle faize faiz denilmeyecek anlayışıyla ‘Döviz Garantili Mevduat’ düzenlemesi tam da şu hikayeyi akla getiriyor… -Katır’a sormuşlar ‘baban kim’ diye… -Katır, ‘eşek’ diye cevap vermekten utanmış ‘at, dayım olur’ demiş…” şeklinde yorumlamıştı.