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8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Devlet, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli

08 Temmuz 2022, Cuma 00:29
28 ŞUBAT MAĞDURU BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN SULTAN KARA’YI ZİYARET EDEN CHP LİDERİ: YARALARI TEDAVİ ETMEMİZ LÂZIM.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

“Gergin bir toplumdan, birbirini anlayan, kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bunun da öncülüğünü yapmak, geçmişteki yaraları tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, helalleşmemiz ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor.”

SİSTEMATİK VE KALICI ÇÖZÜM

“Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lâzım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lâzım. Bu meseleyi günlük politikalarla değil, sistematik ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor.”

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Devlet, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaretinde, “Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada, “Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, medyanın herkesin öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmememiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini Ankara’daki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

Geçmişteki yaraları bir şekliyle tedavi etmek gerekiyor

“Gergin bir toplumdan; birbirini anlayan, birbirini kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bununda öncülüğünü yapmak gerekiyor, çaba harcamak gerekiyor, geçmişteki yaraları bir şekliyle tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bugün, eşim Selvi hanımla birlikte; bir öğretmenimizin sabah kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz, 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak. Birinci sınıftaki çocuklara verdiği önem, verdiği değeri anlattı. Onlara nasıl kucak açtığını ifade etti. Yedi müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını da ifade etti.”

GÜNLÜK POLİTİKA İLE DEĞİL, KALICI VE SİSTEMATİK ŞEKİLDE ÇÖZMEK GEREKİYOR

“Devletin, yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla; haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım. Medyanın öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmememiz gerekiyor. Güncel politikalarla değil, günlük politikalarla değil, sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten; devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar aileye bizi kabul ettikleri, güzel sofralarına davet ettikleri için KARA ailesine yürekten teşekkür ediyorum.”

Fatih Karagöz - ANKARA

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