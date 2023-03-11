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Devlet olmayınca millet sahaya indi

11 Mart 2023, Cumartesi 21:36
Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Şükrü Kırboğa, “Devlet sahada olmadığı için millet sahaya indi ve yardıma koştu” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Afet Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Şükrü Kırboğa, “Devlet sahada olmadığı için millet sahaya indi ve yardıma koştu” diye konuştu.  Kırboğa, ülkemizde yaşanan depremin hemen ardından Parti Genel Merkezi’nde Afet Koordinasyon Merkezi kurduklarını ve faaliyete başladıklarını bildirdi. Kırboğa “Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ülkemizde yaşanan depremden dolayı, hemen Afet Koordinasyon Merkezi kurduk. Depremin yaşandığı illerimizin her birine bir Genel Başkan Yardımcı atadık. Atanan Genel Başkan Yardımcılarımız, deprem bölgesindeki her bir ilde Koordinatör vazifesi yapmaktadırlar” dedi.  

Konteynır kent

Kırboğa, Hatay’da çadır ve konteynır kent kurduklarını belirtirken, “Genel Başkan Yardımcımız Doğan Demir, Hatay’da bir çadır ve konteynır kent kurdu. Bu yerleşim 70 konteynırdan oluşuyor. Ve ihtiyaca binaen giderek artıyor. Adıyaman’da Afad’ın ulaşmadığı köylere, tamamen yıkılmış olan köyleri bizim teşkilatlarımız gitti. Ve o köylere gıda takviyesi yaptık. Kırboğa, Kardeş Aile Projesi başlattıklarını söylerken, “13 milyonluk bu bölgenin insanlarının civar illere ve Ankara, İstanbul, Antalya, Konya’ya ulaşımlarını sağladık. Biz burada bir de Kardeş Aile Projesi’ni başlattık. Yani proje kapsamında bir vatandaş diyor ki, benim evim boş, ben misafir edebilirim. Ben ücret almıyorum. Bir vatandaş diyor ki ben mobilyasını ve ev eşyalarını veririm. Bu şekilde 3.800 kişi yerleştirdik. İletişim halinde olduğumuz otel sahibi insanlar, hayırseverler çok faydalı işler yaptılar. Bundan çok memnun kaldık. Müthiş bir vatanseverlik gösterdiler. Böylece vatandaşlarımız depremin ilk durumundaki endişeli ve acil durumu atlattılar.”.  

Aksaklıklar var

AFAD’ı da eleştiren Kırboğa “Afad, afet haline geldi” diyerek, “Afad’ın bir ciddi bir organizasyon görüntüsü vardı, ama iyi bir sınav veremedi. Depremde Kızılay neredeyse tamamen  devre dışı olmuştu. Çadırların Afganistan’a gönderildiği, depolarında çadır olmadığı konuşuldu. Maalesef böyle hazırlıksız, ön göremeyen bir yapıya bürünmüş, eskiden öyle değildi. Eskiden bir deprem olduğunda ordu enkazı temizlerken yanında çadır kurulurdu ve çorba verirlerdi. İşte burada necip milletimiz devreye girdi. Devlet sahada olmadığı için millet sahaya indi ve yardıma koştu” ifadelerini kullandı. Kırboğa, deprem bölgesindeki muhtarlardan çok ciddi şikayetler aldıklarını ve bu gibi durumların böylesine büyük bir afette olmaması gerektiğinin altını çizdi. 

ANKARA - MUHAMMET ÖRTLEK

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