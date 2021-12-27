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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Devlet sosyal medyadan yönetilmez

27 Aralık 2021, Pazartesi 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); İçişleri Bakanlığı’nın “özel teftiş” başlatmasına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır. İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP Genel Merkezi’nde 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı basın toplantısında İBB çalışanları hakkında başlatılan özel teftişle ilgili konuştu. İmamoğlu, “Buradan hepinizin hafızanda tazelemesi gereken bir husus var aynı şahsiyetler İstanbul seçiminde de bütün sandık görevlilerini de terörist ilan ettiler. Çaldılar dediler sonra dediler ki biz bunu hukuken söylemedik siyasî olarak söyledik dediler. Günün sonunda ne oldu elde var sıfır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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