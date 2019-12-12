Devletleştirmeye dönüş

Kamu harcamaları Türkiye’de büyümeye destek olurken, Varlık Fonu büyük ölçekli yatırımlara hazırlanıyor. bütün bunlar ülkede devletin ekonomide her geçen gün daha etkin bir aktör olarak öne çıktığını gösteriyor.

Türkiye’de son açıklanan veriler ve haber akışı devletin ekonomide daha aktif bir özne olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Türkiye’de devletin yaptığı harcamalar ekonomik büyümeye ciddî katkı vermeye devam ederken, hâlâ büyük oranda istihdam sağlamayı da sürdürüyor. Kamu bankaları özel bankalara kıyasla kredi musluklarını daha fazla açarak ekonomiye para akışı sağlıyor. Bütün bunların yanında kamunun tüm varlıklarını bünyesinde toplayan Türkiye Varlık Fonu, rafineri gibi büyük yatırımlara hazırlanıyor. Ekonomistlerin ve muhalefet partilerinin ekonomi kurmaylarına göre özellikle yatırımlar konusunda özel sektörün oyun dışında kalması dolayısıyla Türkiye’de devletin ekonomiye daha çok müdahil olmak zorunda olduğu bir tablo söz konusu. Türkiye’de millî gelire yönelik veriler devletin ekonominin ne kadar içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre ülkede devletin yaptığı harcamalar 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7 arttı. Böylelikle devletin harcamaları 2018 yılının ortasından bu yana en hızlı yükselişi kaydetti. Aynı dönemde vatandaşın yaptığı tüketim harcamaları ise sadece yüzde 1,5 arttı. Bu rakamlar ekonomide son dönemde devletin yaptığı harcamaların vatandaşların yaptığı harcamalara kıyasla daha fazla büyüdüğünü gösteriyor.

Yılmaz: Hükümet güveni ortadan kaldırdı

İyi Parti Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz hükümetin güveni ortadan kaldırdığı için özel sektörün oyuna dâhil olamadığı görüşünde. Türkiye’de devletin ekonomideki rolünü DW Türkçe’ye değerlendiren Yılmaz, “Hükümet tüm çabalarına rağmen özel sektörü oyuna dâhil edemedi. O yüzden yatırımlarda kendisi devreye giriyor. Genel olarak ekonomide dağıtım açısından bir devletleştirme söz konusu” diye konuştu. Harcamalar, yatırımlar konusunda aktif olan devlet, para akışında da özel sektörden daha aktif bir görüntü çiziyor. 2019 yılının büyük bölümünde özel bankalarda krediler daralırken, kamu bankalarının kredileri çift hanelerde büyüdü. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’a göre özel bankaların kredi verme konusunda ihtiyatlı davrandığı bir dönemde kamu bankaları üzerinden kredi kanalları açılıyor. Öztrak “bu kredilerin kimlere, hangi koşullarda verildiği konusunda da ciddi şüpheler bulunuyor” diye konuştu.