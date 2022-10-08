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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Diğer hasta tutuklular niye bırakılmıyor?

08 Ekim 2022, Cumartesi 20:05
Cumhurbaşkanı’nın iki hasta tutukluyu ‘affetmesi’ tartışmaları beraberinde getirdi. Hukukçu, insan hakları örgütleri ve hasta tutuklu yakınlarına göre, ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verilmesine rağmen pek çok hasta mahpusun tahliye edilmemesi ayrımcılık.

Sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün kalan cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı

 

Artıgerçek’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, “sürekli hastalık” raporu” verilen iki hükümlünün cezalarını affetti. Erdoğan’ın yetkisini kullanarak bu iki hükümlüyü affetmesi, cezaevinde kalamayacağı doktor raporu ile belgelenen Aysel Tuğluk başta olmak üzere tahliyesi söz konusu pek çok hasta tutuklu ve hükümlünün durumunu gündemde getirdi.

İHD: 67 MAHPUS ÖLDÜ

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Nisan ayında yayınladığı son raporuna göre, Türkiye cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus var. Yılbaşından, raporun yayınladığı döneme kadar 30’u hastalıkları nedeniyle olmak üzere 67 mahpus öldü. Resmi güncel rakamlar ise bilinmiyor.

Raporda açıklanan verileri hatırlatan İHD Cezaevleri Komisyon üyesi Nuray Çevirmen, onlarca hasta tutuklunun ‘cezaevinde kalamaz’ raporlarına rağmen tahliye edilmemesinin yaşam hakkı ihlali olduğunu söyledi. Ağır hasta tutuklulara ilişkin sürekli başvuru yaptıklarını ancak Adli Tıp Kurumu tarafından ‘cezaevinde kalabilir raporu’ düzenlendiğini belirten Çevirmen “hasta mahpuslar bu nedenle yaşamlarını kaybediyorlar” dedi.

Gözlem Kurulu kararlarıyla hapiste tutulan hasta mahpusların olduğunu da söyleyen Çevirmen, bir hasta mahpusun tahliyesi 6 ay ertelendiği için hapishanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Defalarca hasta tutukluların tahliye edilmesine yönelik çağrı yaptıklarını söyleyen Çevirmen, bu çağrılarının karşılık bulmadığını ve cezaevinde ölümlerin devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi

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