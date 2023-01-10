Dilerim, yargı bu yanlışı düzeltir

On dört farklı iş kolunda faaliyet gösteren ticaret merkezi başkanları ile CHP’li 11 belediye başkanı, yerel mahkemenin hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

Konuya, ‘Sadece Ekrem İmamoğlu meselesi’ olarak bakmanın yanlış olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Geçmişte aynı benzer sebep ve gerekçelerle görevinden edilmiş bir insanın şu anda Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunların yaşanması da ayrı bir sorundur. Ama bunu da aşacağız; aşacağımıza eminim. Aşmak konusunda, milletimizin kuvvetli referansları vardır. Ben, sonsuz güveniyorum milletimize. Dilerim ve isterim ki yargı, bu yanlışı düzeltir; niyeti yanlış olanlara da yargı üzerinden, hukuk üzerinden ders verir. Biz de bu konuyu unutur, gideriz. Tek dileğimiz, tek temennimiz odur” dedi. İstanbul - Anka

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