Dimdik ayaktayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim İstiklal Caddesi’nde patlamanın olduğu noktada ölenlerin anısına çelenk bıraktı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: “İstanbul’da teröre karşı ve bu tür terörist saldırılara karşı bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var. Birazdan İstiklal Caddesi’ne gideceğim ve orada esnafımıza hayırlı işler diyeceğim. Bu acıları, bu yasları yaşarken hayatın devam ettiğini, terörizme karşı dimdik ayakta olduğumuzu esnafımızı ziyaret edip göstereceğim. Esnafımızla buluşmayı da her sabah devam ettireceğim. Sabah. 1-1.5 saat esnafımıza bir araya geleceğim. Yaraları hızla saracağız. Allah’ın izniyle şehrimizin huzur içinde önümüzdeki günlere devam etmesi için kol kola mücadeleye devam edeceğiz. Tamamen Emniyet birimlerimizin takibinde. Biz de onlardan bilgi alıp vatandaşlarımız paylaşıyoruz. Zaman içinde gerekli bildirimleri yapacağız.”

Haber Merkezi