Dindarlar adalete hasret kaldı

Eski AKP Bursa Milletvekili Mehmet Ocaktan, AKP YSK Temsilcisi Recep Özel’in “Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın” ifadesine tepki gösterdi.

Ocaktan, dindar-muhafazakar çevreler hakkında yaptığı değerlendirmede “Hakka-hukuka, adalete riayet eden, herkesin özgürlüğünü savunan, şefkatli ve merhametli insanların yönetimi böyle olur” hayali kurduğunu söyledi. Ocaktan, “Ne yazık ki bugün o hayallerin çok uzağında bir fotoğrafla karşı karşıyalar” diyerek, “Çünkü dindarlar öylesine negatif örnekler ortaya koydular ki, uzun yıllar iktidar hayali kuran bizzat dindarlar bile adalete, hukuka, liyakate ve merhamete hasret kaldılar” ifadesini kullandı. Ocaktan, “Dindarlar hiç böyle bir hayal kurmamıştı” başlığıyla yayımlanan yazısının devamında şunları yazdı; Maalesef senelerce millet iradesine, sandığın üstünlüğüne inanan bir duruş sergileyen dindar-muhafazakar gelenek, tek parti CHP’sinin jakoben dayatmacı anlayışına sahip çıkan bir noktaya gelmiş bulunuyor. Kısacası, haklar ve özgürlükler konusunda tarihimizin negatif sembolü olarak anılan 1940’lar tek parti Türkiye’sine geri döndük.”