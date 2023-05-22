Yeise düşmek yanlış. Bu ülke bizim. Vatanını seven herkes hiçbir şekilde moralini bozmamalı. 2. tur seçimlerde sorumluluğumuzu yerine getirelim.

HARAMDA ELİN VARSA

İZMİR eski BB Başkanı Burhan Özfatura: “Dinin siyasete alet edilmesi eski dönemlerde başladı, fakat bu dönemde zirveye çıktı. En büyük günah bu. Dindarlık söylemde değil, eylemde belli olur. Senin haramda elin varsa, yetimin, 85 milyonun hakkını gasp ediyorsan bana boşuna dindarlık masalı anlatma.”

EN MÜSRİF YÖNETİM

“TARİHİMİZİN en müsrif yönetimi. Sarayın günlük harcaması 18 milyon, 2 ayda koruma harcaması 168 milyon lira. Bu rakam bütçede uyuşturucu ile mücadeleye ayrılanın 2 katı. Geçen sene 311 milyar lira faiz ödemesi yaptık, bu sene 563 milyar lira civarında bir faiz ödemesi bizi bekliyor.”

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Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir

Halk TV’ye konuk olan İzmir eski Belediye Başkanı Burhan Özfatura, iktidarı eleştirerek, “Dine en büyük ihanet, dinin siyasete alet edilmesidir” uyarısında bulundu.

Eski İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura Halk TV’ye konuk oldu. Özfatura’nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde: “20 senedir Türkiye’yi inanılmaz şekilde kötü duruma düşüren ve her şeyi berbat eden A’dan Z’ye -özellikle de din istismarında milliyetçilik istismarında ve diğer konularda hiç ölçü tanımayan bir iktidarla başbaşayız ve bu 28 Mayıs’ta halkımız demokrasiye sahip çıkmazsa benim çok samimi olarak inancın bundan sonra öyle demokratik seçim falan yapılmayacaktır. Diktatörlük hakim olan ülkelerde olduğu gibi önceden oranları belli olan göstermelik seçimler yapılacaktır. Ben 80 yaşındayım. Benim artık beklediğim bir şey yok ama ben evlatlarım, torunlarım ve gençler için bir üniversite hocası da olarak öğrencilerim için çok daha güzel bir Türkiye arzu ediyorum ve bunun için de uyarılarımı yapıyorum.”

Burhan Özfatura, “AKP dindar bir parti değildir. AKP dini istismar eden, dini kullanan bir partidir ve en büyük günah da budur” şeklinde konuştu.

En müsrif iktidar

“Ekonomik tablo o kadar vahim ki bir iki rakam arz edeyim. Türk tarihinde en müsrif yönetim. Bu sarayın günlük harcaması 18 milyon lira. 2 ayda Cumhurbaşkanının koruma harcaması 168 milyon lira, bu rakam Türkiye bütçesinde uyuşturucu ile mücadeleye ayrılan harcamanın 2 katı. 4 aylık bütçe açığı 417 milyon lira, Türkiye’nin kısa vadeli borcu 203 milyar dolar. Geçen sene 311 milyar lira faiz ödemesi yaptık bu sene faize karsiyiz ya 563 milyar lira civarında bir faiz ödemesi bizi bekliyor. 200 milyar lira civarı da kur farkının getireceği bir yük olacak. Fakir daha fakir zengin daha zengin oldu. AKP döneminde milyoner sayısı %82 artmış. Gelir dağılımda adaalette Afrika’nın gerisinde kalıyoruz. AKP gerçekten dindar ve milliyetçi ise “Biz bu işi beceremedik. Hakkınızı helal edin” deyip kenara çekilmeli. “Artık ölene kadar tövbe edeceğiz Allah’tan özür dileyeceğiz, ehliyetli liyakatli namuslu kadrolara bu İşi bırakacağız” demeliler. Düşünebiliyor musunuz 15 tane şehir hastanesi var bunun maliyeti ile 108 tane hastane yapılabilirdi. Bu Beşli Çetenin, Yap İşlet Devret soygununun ülkeyi getirdiği nokta ortada.”

AKP döneminde zirveye çıktı

“İki şeyi Cenab-ı Hak affetmem diyor; kul hakkını ve şirki. Siz kendinizi övgülerle haşa putlaştırıyorsunuz ve yolsuzluklardan, haramdan elinizi çekmiyorsunuz. Benim derdim emanetin emin ellerine verilmesi. Bizim birazcık inancımız varsa Kur’an-ı Kerim’in 700 yerinde “Aklınızı kullanın ve emaneti ehline veriniz” diyor. “Şirkten ve kul hakkından uzak durun” diyor. Ben inançlı bir insan olarak ve ülkesini çok seven biri olarak bu duruma tepki gösteriyorum. Bugüne kadar AKP çok kez hem kurucu üyelik hem milletvekilliği hem de Belediye Başkan adaylığı teklifleri yaptı. Ben bunların hiçbirini kabul etmedim. Çünkü benim temelde en çok tepki duyduğum konu dinin siyaseti alet edilmesidir. Din birleştiricidir yani Cami ne demek? Cem eden toplayan demek. Camide senin rütben, mevkin, politik görüşün hiçbir şeyin önemi yok. Orada Allah’la yüz yüzesin. Bir de Peygamberimize dahi Allah ile kulu arasına girme yetkisi verilmemiş. Sen sadece tebliğ et gerisi bana ait diyor. Bunlar cenneti pazarlıyorlar. Bizim partimize oy veren cennete gider diyorlar. Bu tam bir küfür oluyor. Dine en büyük ihanet dinin siyasete alet edilmesidir. Bu eski dönemlerde başladı fakat bu dönemde zirveye çıktı.”

Yeise düşmek yanlış

“Yeise düşmek yanlış. Vatanını seven herkes hiçbir şekilde moralini bozmamalı. 2. tur seçimlerinde sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. 6 partinin liderini de yakından tanıyorum. Hiçbiri dini siyasete alet etmeyecek tarzda inanç düzeyinde olduğuna eminim. Peygamberimiz diyor ki; insanları sadece namazı ile ve orucu ile değerlendirmeyin, güzel ahlakı var mı ona bakın. Yani bizim için esas ölçülerden biri de güzel ahlakı bu topraklarda hakim kılmaktır. Efendimiz (asm) diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Şu anda bu ülkede güzel ahlakı söyleyebilen varsa pes doğrusu. Yani AKP dindar bir parti değildir. AKP dini istismar eden, dini kullanan bir partidir ve en büyük günah da budur. Dindar bir partinin ahlaken toplumu bu kadar çökertmesi mümkün değildir. Yolsuzluk, fuhuş, adaletsizlik bu ölçüde olamaz. Dindarlık söylemde değil eylemde belli olur. Senin haramda elin varsa, sen yetimin 85 milyonun hakkını gasp ediyorsan bana boşuna dindarlık masalı anlatma. Çok ciddi olarak söylüyorum dinimiz çok dejenere edilmiştir. Ve Türkiye, “Ehli sünnet” kavramından dışarı çıkıp “Vahhabilik ya da Selefilik” dediğimiz dinin içine şiddeti katan akımlara maruz kalmaya başlamıştır. En büyük tehlike budur.”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL