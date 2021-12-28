Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

DÖVİZDEN TL’YE ÇEVRİLEN MEVDUATA KUR GARANTİLİ EK FAİZ UYGULAMASI İÇİN VERİLEN “FAİZ DEĞİL, HİBE” FETVASINA TEPKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR.

TEFECİYE HİBE YAPILMAZ

İsmailağa Cemaatinin ve Diyanet’in “Faizdir ve haramdır” dediği uygulama için Abdulaziz Kıranşal “Hibe yapılacaksa tefecilikle servetine servet katanlara değil, borç batağında ezilenlere ve sömürülenlerere yapılmalı” diye yazdı.

NASSA TAMAMEN AYKIRI

GP lideri Davutoğlu: “Bu uygulama nassın öngördüğü şekilde zayıfı korumadığı gibi, milletin hazinesinden zayıfların aleyhine güçlülere servet aktarımıdır. Dinî değerlerimiz iktidar hırsına kurban edilemez.”

***

Dini değerlerimiz iktidar hırsına kurban edilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Dinî değerlerimiz iktidar hırsına kurban edilemez” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Türk Lirası’nı korumalı mevduat sistemiyle ilgili sosyal medya hesabından sert sözler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusunda ‘Nass var’ deyip dolar kurunun yükselmesi sonrasında Türk Lirası’nı korumalı mevduat sistemiyle vatandaşlara faiz vermeyi taahhüt etmesine tepki gösteren Davutoğlu, “Bu uygulama nassın öngördüğü şekilde zayıfı korumadığı gibi, milletin hazinesinden zayıfların aleyhine güçlülere servet aktarımıdır. Dinî değerlerimiz iktidar hırsına kurban edilemez” dedi. Davutoğlu, “Ülkemiz inat uğruna uygulanan cahil politikalar nedeniyle son 50 yılın en büyük 3. döviz krizini yaşamaktadır. Yanlış politikalarının yol açtığı felâketi dinî değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışan iktidar, faiz dememek için “hibe” bahanesine sığınmakta” ifadelerini kullandı.

Asla hibe olamaz

‘Devletin ödemesi hibedir’ diyen Yeni Şafak Yazarı Hayrettin Karaman’a cevap veren Davutoğlu, “İslâm’da karz-ı hasende, yani borç/para alış verişinde, bir miktar fazla ödeme anlamında hibe/hediye üç şartla mümkün olur: Gönüllü olması, önceden garanti edilmemesi ve kişinin bunu kendi cebinden ödemesi. Banka mevduatlarına dövize ayarlı ek “faiz” ödemesi ise asla hibe olamaz; çünkü mecburidir, önceden garanti edilmektedir ve 84 milyonun vergileriyle oluşan hazineden 300 bin civarında üst tabaka mevduat sahibine ödenmektedir” paylaşımında bulundu.

***

KAT’İ SURETTE FAİZDİR

Öte yandan İsmailağa.net üzerinden canlı yayınlanan programda seyircilerden gelen, “Kur korumalı TL mevduat hesabı caiz midir?” sorusuna İsmailağa Cemaati üyesi Fatih Kalender, “Asla bir Müslüman’a uygun olmayan bir ameldir. Kat’i surette faizdir, Allah’a harp ilân etmektir. Rabbim muhafaza buyursun” cevabını verdi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de “Kur korumalı TL mevduat hesabı caiz midir?” sorusuna karşılık ‘faizle işlem yapan bankalardan ‘kur korumalı mavduat’ hesabı açmanın haram olduğu’ görüşünü dile getirdi.

***

KUR GARANTİSİ HELÂL YAPMAZ

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, dünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘kur korumalı TL mevduat’ hesaplarına ilişkin “Helâl mi, haram mı?” sorusunu değerlendirdi.

Faizli TL hesaplarının haram olduğunu belirten Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “Haram olan faiz getirisi olan hesaba, bir de kur garantisi verilmiş olması halinde, bu faiz midir? Haram mıdır?” sorularına Anası haram olanın yanında, bir ekleme geldiğinde, o eklemeye bakıp, anası haram olan şeyin, helâlliğe dönmesi mümkün mü? Değil. Yani… Klâsik bankada açılan faizli hesap, kur garantisi getirildi diye helâle dönüşür mü? Dönüşmez.”

Haber Merkezi