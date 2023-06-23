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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Dini istismardan vazgeçin

23 Haziran 2023, Cuma 16:15
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Nas başta olmak üzere dini kavramlarımızdan elinizi çekin artık” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,  politika faizinin arttırılmasını eleştirdi. Davutoğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: ““Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 8,5’tan 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkardı. Şimdi soru sormak bize cevap vermek ve hesap vermek Sayın Erdoğan’a düşer. Sayın Erdoğan yıllardır nas ortada iken sana bana ne oluyor’ diyerek dini kavramlarımızı kendi akılsız politikalarına alet etmişti. Sayın Erdoğan nas ortada peki siz neredesiniz? Eminim bu karardan sonra bir müddet Sayın Erdoğan ortalıklarda gözükmeyecek. Bu kararın sonuçları olumsuz olursa doğrudan ekonomi yönetimine yüklenecek. Merkez Bankası başkanını değiştirecek. Aynen Naci Ağbal’a yaptığı gibi.”

Sorumlusu sizsiniz

“Nas dendiğinde Müslümanın yüreği titrerdi eskiden” diyen Davutoğlu şu şekilde devam etti: “Şimdi insanlar nas dendiğinde ekonomik felaketin sebebi olarak gördükleri acı bir tebessümle kullandıkları kavram geliyor. Bunun sorumlusu sizsiniz. Sizin nas kavramı başta olmak üzere dini kavramlarımızı istismar etmeniz karşısında sessiz kalan din adamları, ilim adamları bunun sorumlusu. Vatandaş bir tüketici kredisi almaya kalktığında, bir şirket ticari kredi almaya kalktığında acaba faiz oranları kaç? Mevduat faiz oranları yüzde 45, ticaret kredisi takriben yüzde 50. Bir aldatmaca içinde yaşıyorsunuz. Düşük faiz diyerek, nas diyerek kendinize yakın şirketlere selektif kredi uygulamasıyla yıllarca servet transferi yaptınız.”

Elinizi çekin artık

Davutoğlu, “Zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptınız. Kur Korumalı Mevduatla açık bir şekilde tefeciliği kurumsallaştırdınız. Bu politikada beklenen olmadı. Ne bekleniyordu? Kur istikrara kavuşacaktı. Bir saat içerisinde Türk lirası yüzde 3 değer kaybetti. Bunun da sorumlusu sizsiniz. Gün nasıl da doğru anlamak, dini kavramları yeniden ihya etmek ama aynı zamanda akılcı ekonomi politikalar uygulama günüdür. Devriniz doluyor Sayın Erdoğan. Sanmayın ki son seçim zamanı sizin bu politikalarınız ibra etmiştir. Son seçim neticelerine güvenerek akılsız politikalarınıza devam etmeyin. En önemlisi nas başta olmak üzere dini kavramlarımızdan elinizi çekin artık” ifadelerini kullandı. 

Ankara - Anka

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