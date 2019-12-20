Dini, siyasete alet etmenin sonu felâket

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “İslam dünyasının bilimde, sanatta, felsefede, teknolojide, hukukta geri kalmasının suçunu bütünüyle Batı dünyasının üzerine atarak halen yaşamakta olduğumuz derin krizlerden çıkış yolu bulmamız mümkün değildir” görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, “Unutmayalım ki bugün İslam toplumlarında ortaya çıkan terör hareketleri, klâsik İslâm fıkhından aldıkları argümanlarla kendilerini meşrulaşmaya çalışmaktadırlar. Kafa kesen IŞİD’i hatırlayalım, bu örgüt ‘köle’, ‘cariye’ gibi kavramları İslâm’ın emri olarak sunmaktan çekinmemektedir. Dolayısıyla fıkhın belli dönemlerdeki uygulamalarını esas alarak dinden ideolojik söylem üretmenin sonunun felâketle bitmesi kaçınılmazdır” ifadesini kullandı.

Hakkaniyetli bir sistem oluşturulmalı

Ocaktan yazısında şu düşüncüleri dile getirdi: “Tarihî tecrübeler göstermiştir ki hukukun, özgürlüklerin ideolojiler üzerine bina edilmesiyle oluşturulmuş bütün yönetim yapıları, temel hakları ve özgürlükleri koruyamadığı gibi ekonomik refahı, sosyal dokuyu zayıflatmış ve toplumsal çatışma riskini arttırmıştır. Bugün İslam dünyasının yapması gereken; ‘İslam insan haklarına, kadın haklarına hep önem vermiştir, dolayısıyla Batı’nın hukukuna ihtiyacımız yok’ diyerek kolaycı bir yaklaşımı dillendirmek yerine, insanlığın yüzyıllar içinde ürettiği insanî ve hukukî değerleri de dikkate alarak hukukun üstünlüğüne dayalı hakkaniyetli bir sistemin oluşması için katkı sunmasıdır.”