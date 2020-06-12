Dink Vakfı’na tehdide 26 yıl hapis istendi

Hrant Dink Vakfı’na tehdit soruşturmasında iddianame hazırlandı.

Hüseyin Ateş hakkında tehdit suçundan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan hakkında ise 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. 29 Mayıs günü, 27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na maille tehdit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Hüseyin Ateş hakkında “zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit” suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Ersin Başkan hakkında da yine aynı suçtan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

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