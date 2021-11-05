"Direnmekten hiç vazgeçmedik"

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu (BOYUT) ve Berlin Boğaziçi Dayanışması, üniversitedeki ‘kayyım rektör’ eylemlerinin 300’üncü günü sebebiyle ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, ‘üniversiteye karşı işgal hareketi başlatıldığı, buna aylardır direnildiği’ belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenleri, öğrencileri, çalışanları ve mezunları, yakın tarihin bu en karanlık, yoz ve gaddar döneminde, üniversiteye karşı başlatılan işgal hareketine karşı kalemiyle, cübbesiyle, bilimiyle, sanatıyla aylardır direniyor. (...) Direnişin ilk gününden itibaren, önümüzdeki yolun uzun ve zorlu olacağını biliyorduk. Akademik özgürlük ve özerkliğe karşı tepeden müdahaleleri asla kabul etmedik. Kısa vadeli kazanımlara odaklanmadan, vasatçı zorbalığa karşı direnmekten hiçbir şekilde vazgeçmedik.”

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