Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ümit Yardım, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin Türkiye’ye yansımalarını değerlendirdi.

Yardım, “NATO Rusya’yı en büyük tehlike olarak kabul ederken, Türkiye’nin Moskova ile S-400’ler veya savunma gibi alanlarında siyasî ilişkilere girmesi de artık neredeyse imkânsız hale gelecektir. Gerçekten çok güçlü bir dış politika düşüncesi, felsefesi; dış politika ortak aklı gerektiriyor” dedi.

Yardım, “Türkiye ve Rusya ilişkilerinin gerginleşmesi halinde Suriye’de bunun yansımalarını görme ihtimalimiz çok fazladır. Bunun en çok görüleceği bölge de İdlib etrafında yoğunlaşabilecek olan Rus ve Suriye saldırıları olacaktır” diye konuştu.

Ankara - Anka