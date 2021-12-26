Dış politikada peş peşe U dönüşleri

2021 yılında hükümetin dış politikasındaki U dönüşleri Türkiye’ye uluslararası alanda itibar kaybettirmeye devam etti.

Türkiye’nin Yunanistan ile 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeler için yeniden masaya oturması, Libya’da daha yapıcı bir tutum takınması, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkeleriyle normalleşme görüşmelerini başlatması, son olarak da Ermenistan ile normalleşmeye dönük adımların atılacağını duyurması, dış politikada yılın dikkat çeken gelişmeleri oldu. Hükümet, geçmişte 15 Temmuz darbe girişimine destek vermekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderlerini Ankara’da ağırladı. Erdoğan, kendisine “diktatör” demiş olan İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ev sahipliğindeki G20 zirvesine katıldı. Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınıldı, sondaj gemileri limanlara çekildi. Afganistan ve daha sonra Belarus kaynaklı yeni sığınmacı krizleri konusunda Avrupa ülkeleriyle iş birliği yapıldı.

Güvensizlik kaynağı olmayı sürdürüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, atılan adımlar, dış politikada artık gerilimli dönemlerin geride bırakılmakta olduğu izlenimi verse de, ABD yönetimi ve AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik ihtiyatlı ve mesafeli yaklaşımı sürüyor. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri, dış politikada öngörülemeyen hamleleri, içerideki anti-demokratik uygulamaları, iktisadi istikrarsızlığa yol açan ekonomi politikaları, birçok başkentte endişeyle izleniyor ve güvensizlik kaynağı olmayı sürdürüyor. Yargı bağımsızlığı, demokrasi ve insan hakları alanındaki gerileme, ekonomiden savunmaya, vize serbestisinden enerjiye, birçok alanda Batılı ülkeler ile Türkiye arasında iş birliğinin geliştirilmesi önünde engel olmaya devam ediyor. Hem ABD hem AB, ancak çıkarları gerektiği ölçüde, Erdoğan ile iş birliğine gidiyor.

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Demokrasi ve özgürlüklerde gerileme sürdü



Türkiye’de demokrasi, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve şeffaflık gibi alanlarda yaşanan büyük gerileme, bu yıl yayımlanan uluslararası raporlara da yansıdı. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü’nün Küresel Demokrasi Durumu başlıklı raporunda Türkiye, demokrasinin en çok gerilediği ülkeler arasında yer aldı. Dünya Adalet Projesi (WJP) adlı kuruluşun yayımladığı Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye, bir yıl öncesine kıyasla 10 puan birden gerileyerek, 139 ülke arasında 117’inci sırada yer buldu. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından yayımlanan 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ise Türkiye dünyada 153’üncü sırada yer aldı. Türkiye, Freedom House’un özgürlük ve demokrasi raporunda “özgür olmayan” ülkeler arasında, yine aynı kuruluşun internet özgürlüğü raporunda da “internetin özgür olmadığı” ülkeler arasında görülüyor.