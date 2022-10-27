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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Dış ticarette rekor açık

27 Ekim 2022, Perşembe 23:48
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre; ihracat, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar.

İthalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 Eylül ayında yüzde 88,8 iken 2022 eylül ayında yüzde 70,2’ye geriledi.

TÜİK verileri şöyle: “Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylül ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan 20 milyar 779 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 10,9 artarak 18 milyar 571 milyon dolardan 20 milyar 602 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, eylül ayında 177 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 7,6 artarak 41 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Ankara - Anka

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