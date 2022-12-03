Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’daki yargısız infazları şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek, yargısız infazları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca olaylarda vefat eden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. AA

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