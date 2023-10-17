Dışişleri Bakanlığı: Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

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